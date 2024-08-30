Кава та тиск. Дієтолог шокував даними нового дослідження

Чимало людей вірять у те, що вживання кави значно підвищує тиск. Наскільки обгрунтованою є така аксіома?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця в Facebook.

Що виявило дослідження

У новому дослідженні науковці зробили висновок, що люди, які регулярно споживають 400 мг кофеїну на день або ще більше цієї кількості протягом тривалого часу, мають вищий ризик серцевих захворювань. Результати дослідження представили у серпні на конференції ACC Asia 2024 у Нью-Делі, Індія.

Метою вчених було визначення особливостей впливу тривалого споживання кофеїну на здоров’я серця, зокрема на стабільність частоти серцевих скорочень і тиску.

Регулярне вживання кофеїну може порушити роботу парасимпатичної системи, що призведе до підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, зазначає автор дослідження Ненсі Кагатхара.

У дослідженні взяли участь 92 особи віком від 18 до 45 років, які не мали підвищеного артеріального тиску. Регулярне споживання кофеїну визначалося як вживання напоїв, що містять кофеїн, щонайменше п'ять днів на тиждень протягом більше року. До таких напоїв належали кава, чай, а також газовані напої з тонізуючим ефектом, як-от Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Sting, Monster.

400 мг кофеїну приблизно відповідає 4 чашкам кави, 10 банкам коли або двом енергетичним напоям. Майже 20% учасників споживали понад 400 мг кофеїну на день. Серед них переважали жінки, які проживали у містах і працювали на керівних посадах або займалися бізнесом.

Перед 3-хвилинним степ-тестом усім учасникам вимірювали пульс і артеріальний тиск. Заміри повторювали через 1 хвилину та 5 хвилин після завершення тесту.

Згідно з отриманими результатами, споживання понад 400 мг кофеїну (порція еспресо) на день суттєво впливає на вегетативну нервову систему, що призводить до поступового підвищення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Через 5 хвилин після тесту у тих, хто споживав понад 600 мг кофеїну на день, спостерігався значно підвищений пульс та помітно вищий артеріальний тиск.

Це невелике дослідження виявило зв'язок між збільшенням щоденного споживання кофеїну та уповільненим відновленням артеріального тиску й частоти серцевих скорочень після фізичного навантаження. Тривале підвищення артеріального тиску може потенційно збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Чим небезпечний високий тиск

Високий артеріальний тиск, або гіпертонія, з часом може ослабити серце, що призводить до розвитку різних хронічних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, хронічні захворювання нирок, а також деменція. Серед факторів, що сприяють підвищенню тиску, можна виділити вживання алкоголю, куріння, споживання солі, вік та спадковість. Нові дослідження також показують, що високі дози кофеїну можуть бути фактором ризику для гіпертонії через його вплив на вегетативну нервову систему.

Надмірне щоденне споживання кофеїну може викликати короткочасне прискорене серцебиття, дратівливість, тривогу, головний біль і безсоння. У довгостроковій перспективі це може призвести до гіпертензії та навіть до втрати кісткової тканини.

Як правильно вживати напої з кофеїном

Помірне щоденне споживання кофеїну має кілька переваг для здоров’я, зокрема зниження ризику серцевої недостатності, діабету 2 типу, раку печінки та ендометрію. Попередні дослідження показали, що помірне споживання кофеїну може бути корисним для здоров’я серця та печінки.

Просте правило для споживання кофеїну полягає в тому, щоб прислухатися до свого організму й відстежувати, як на вас впливають кава, чай чи енергетичні напої. Важливо знати, скільки кофеїну міститься в цих напоях, щоб контролювати його споживання протягом дня та зрозуміти, коли слід зупинитися.

Вплив кофеїну на кожну людину може бути різним. Наприклад, кава може мати інший ефект, ніж чай чи енергетичні напої. Крім того, кава та чай є кращими варіантами для споживання кофеїну, оскільки вони містять додаткові біоактивні сполуки, які, як показують дослідження, можуть бути корисними для здоров’я.

Для підтримки артеріального тиску в межах норми також корисні регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, зменшення споживання солі, підтримання здорової ваги, відмова від тютюну та обмеження або відмова від алкоголю.