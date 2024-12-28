Катя Chilly обурилася Ханукією в центрі Києва. Антонюк назвала її "однією з натовпу бикоти"

Співачка Катя Chilly переполохала мережу власним обуренням через Ханукії в центрі Києва. На думку артистки, це "не наші" символи. На це вже відповіла журналістка Емма Антонюк.

Що сказала співачка та як на це відреагувала мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Катя Чілі обурилася Ханукією

Так, співачка вирішила прокоментувати те, що в столиці було встановлено найбільшу в Європі Ханукію.

"В центрі української держави в столиці України, в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ", - написала Катя.

Допис Каті Чілі (скріншот)

Допис співачки спровокував суперечки серед коментаторів. Не всі оцінили обурення Каті.

"Усі культури, етноси, що проживають в Україні (крім зрозуміло кого, звісно, з ким у нас війна) заслуговують на повагу, своє місце у публічному просторі та збагачують нашу країну своїм різноманіттям. В Києві, Україні знайдеться місце і ханукії, і колядникам, котрі вчора ходили з зірками, і мусульманському місяцю. Пробачте, не очікувала від вас такої зашореності, недалекоглядності, нетолерантності. Ніби пост написала совкова антисемітка під 80 років, а не людина, яка більшість життя провела в незалежній Україні", - написала одна з юзерок.

Згодом Катя Chilly ще раз висловилася про Ханукію та спробувала пояснити свою думку. За словами, артистки, нині потрібно захищати українські символи, а сама вона "порушила питання захисту нашої державності".

"Радує те, що тепер багато хто знає, що різдвяними символами України є дідух і різдвяна колядницька зірка, а тризуб все ще є державним символом нашої країни. П.с. Як діла, білі пальта? Багато ще загине за Україну. Мене цікавить, кому дістанеться Україна і чи буде вона існувати. Нас переб'ють поодинці, як мого брата, коли стихне шумок, чи разом, як на фронті?" - заявила співачка.

Другий допис Каті Чілі (скріншот)

Реакція Емми Антонюк

Дописи Каті журналістка прокоментувала в Stories. Вона пригадала, як у 2007 році співачка виступала в Чернівцях.

"У неї не попсова творчість, пісні відрізнялися від інших виконавців. У натовпі було багато бикоти, яка свистіла і кричала, щоб вийшов інший виконавець. Потім на сцені зʼявився Положинський. Вони з Катею мали заспівати "Понад хмарами", - розповіла Антонюк.

Антонюк висловилася про Катю Чілі (скріншот)

І тоді, як заявила Емма, співачка ледь не плакала та казала, що її не люблять. Бо публіка хотіла чути інші пісні, не такі, які виконувала Катя.

"Мені було так жаль. Бо публіка не цінувала розмаїття і не толерувала її

інакшість. Я хотіла її обійняти щиро, по-людські. А 2024-го вона сама стала однією із такого натовпу бикоти", - заявила Антонюк.

Антонюк розкритикувала Катю Чілі (скріншот)

"Різдво, до речі, це свято народження християнського Бога в людській подобі, який проповідував любов, милосердя, прийняття та мудрість. Усе те, чого забракло Каті цими святковими днями", - резюмувала Емма.

Антонюк про Катю Chilly (скріншот)

Як відповіла співачка

Після всього цього Катя розмістила ще один допис. В ньому вона прокоментувала реакцію українців на свої заяви.

"Ну що. друзяки? Тепер багатьом з вас відомий механізм розіпни-розіпни і як це стало можливим. Всі в білому дивимось кіношку. Цей страх сидить так глибоко в тілі, так? "Не висовуйся", бо зібʼє машина, заморять голодом, заберуть посаду, розстріляють, посадять на облік. "Краще тихенько", так? Відповідей не потрібно. Друзяки", - написала вона.

Катя Чілі відреагувала на критику (скріншот)