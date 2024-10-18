Катерині Тишкевич ледь не ампутували руку: що відомо

Так, довгий час лікарі не могли визначити причину нестерпних мігреней в акторки.

Їй доводилося приймати сильні препарати, щоб хоч якось полегшити біль. У грудні 2023 року вона опинилася в реанімації з діагнозом сепсис, і лікарі понад тиждень боролися за її життя.

Інфекція, що вразила Катерину, проявилася з винятковою агресивністю і стрімко поширилася, що спричинило відмову внутрішніх органів.

Знаменитість занурили в медикаментозну кому, щоб підготуватися до екстреної операції. У зв'язку з сильним набряком руки, викликаним невідомою інфекцією, рідні були змушені дати згоду на можливу ампутацію.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Чоловік і мати Катерини зберігали надію на благополучний результат, тоді як лікарі приступили до складної операції. Весь цей час її мама чекала новин, перебуваючи в кафе поруч із лікарнею, чекаючи дзвінка від медичного персоналу.

Незабаром лікар зв'язався з нею і повідомив, що руку вдалося зберегти, і що набряк поступово почне спадати.

Після хірургічного втручання стан актриси почав поліпшуватися. Коли Тишкевич прийшла до тями, то побачила, що її рідні перебувають поруч.

"Пам'ятаю, як відкрила очі й одразу побачила Валіка, мого чоловіка, який сидів на стільці. Він одразу взяв мене за руку і почав говорити: "Ти впораєшся, я знаю, що тобі страшно і ти розгублена, але все буде добре, я тут". Я відчула по поглядах лікарів і батьків, що вони пережили суцільний жах", - пригадала зірка.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Що відомо про хворобу Тишкевич

Про хворобу Катерини стало відомо влітку 2022 року. Вона вже багато років страждає від постійних сильних головних болів, які не минають. Декілька років тому стан акторки погіршився, і вона перестала підніматися з ліжка.

Тишкевич зізнавалася, що біль настільки сильний, що їй важко розплющувати очі і навіть говорити. Щодня їй доводилося приймати близько 17 пігулок, проте вони негативно позначалися на її здоров'ї.

З початком повномасштабної війни препарати перестали надавати потрібний ефект. В Україні вона пройшла через безліч варіантів лікування, але лікарі так і не змогли поставити точний діагноз.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Оскільки в Україні лікарі не змогли допомогти Катерині, вона вирішила вирушити на лікування за кордон. Кошти на лікування вдалося зібрати завдяки підтримці небайдужих людей, оскільки через повномасштабну війну актриса залишилася без роботи.

Спочатку планувалася поїздка в Німеччину, але пізніше їй порекомендували звернутися в діагностичний центр у Данії. Однак виникла складність: лікарі в Данії не могли прийняти її відразу, а часу для очікування у Катерини не залишалося.

Катерині порадили вирушити на захід України, що вона і зробила. Там аристка проходила різні оздоровчі процедури, займалася медитацією і насолоджувалася чистим гірським повітрям.

Згодом її самопочуття покращилося. Повернувшись до Києва, Тишкевич почала новий курс лікування. Крім того, вона намагалася уникати стресових ситуацій і працювала з психологом.

Вже згодом у грудні 2023 року вона 10 днів пробула в реанімації, три з яких - в комі.

Катерина Тишкевич у реанімації (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Через якийсь час лікарям нарешті вдалось встановити точний діагноз - соматоформний головний біль, який викликаний функціональною поломкою мозку. Хвороба з'явилася через порушення біохімії у мозку внаслідок післяпологової травми.