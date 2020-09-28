Катастрофа в Чугуеве: дочка штурмана писала папе СМС за минуту до трагедии

Авиакатастрофа в Чугуеве забрала жизнь 26 человек. В ней потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В числе погибших был и 28-летний штурман Алексей Остапенко. У него осталась жена и семилетняя дочка.

Супруга офицера рассказала, что муж жил полетами, больше ничего делать и не умел и не хотел. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", - рассказывала она журналистам.

Жена погибшего штурмана отметила, что за минуты до непоправимого семилетняя дочка общалась с отцом по телефону, они переписывались. Потом с ним пропала связь, но девочка успокаивала маму, что папа ей еще напишет.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", - сказала супруга погибшего штурмана.

Отметим, что в ужасной катастрофе самолета выжил всего один курсант. Сейчас 20-летний Вячеслав Золочевский находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Как мы ранее писали, единственный уцелевший в катастрофе в Чугуеве нуждается в помощи.

Ранее в Харьковской ОГА назвали версии крушения Ан-26. Предварительными версиями считают халатность, теракт и неисправность техники.