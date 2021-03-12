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Каскад сильнейших магнитных бурь накроет в марте: названы все опасные даты

Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в марте будут идти одна за другой почти подряд и две из них могут доставить массу неприятностей. Специалисты назвали самые опасные даты в марте 2021 года.

Когда стоит ожидать сильных магнитных бурь, сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Ближайшая магнитная буря ожидается 14-15 марта. Она будет умеренной, но достаточной для того, чтобы многие люди почувствовали ухудшения самочувствия и головные боли.

Следующая буря накроет Землю 18 марта и по данным специалистов она будет иметь не менее 5 баллов. Штормить будет также 19 марта и 20-21 марта. Только к 22 марта магнитосфера успокоится.

Такая буря может не только сильно отразиться на самочувствии людей, но и вывести из строя технику. Все важные дела и дальние поездки лучше перенести и не подвергать себя риску.

Сильная магнитная буря накроет Землю в конце марта – с 28 по 30 число. Первый день будет очень опасный, а потом воздействие магнитных волн пойдет немного на спад. Облегчение наступит только 31 марта.

Магнитные бури марте 2021 года

Такие каскады и перепады могут действовать даже на здоровых людей. Возможны проблемы со сном, сильная усталость, нарушение работоспособности, раздражительность, апатия, скачки артериального давления, головные боли и ухудшение хронических заболеваний. Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как помочь организму в такие дни:

  • Соблюдать режим сна и спать не менее 8 часов в сутки.
  • Снизить физические нагрузки, но обязательно делать утреннюю зарядку и гулять на свежем воздухе.
  • Избегать конфликтов, стресса, не ввязываться в споры и ссоры.
  • Отказаться от жирной и жареной пищи, алкоголя. Снизить количество кофе и пить побольше воды.
  • Для улучшения состояния можно принимать контрастный душ, расслабляющую ванную, плавать в бассейне.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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Новости Украины магнитная буряздоровье
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