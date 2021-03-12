Каскад сильнейших магнитных бурь накроет в марте: названы все опасные даты

Магнитные бури в марте будут идти одна за другой почти подряд и две из них могут доставить массу неприятностей. Специалисты назвали самые опасные даты в марте 2021 года.

Ближайшая магнитная буря ожидается 14-15 марта. Она будет умеренной, но достаточной для того, чтобы многие люди почувствовали ухудшения самочувствия и головные боли.

Следующая буря накроет Землю 18 марта и по данным специалистов она будет иметь не менее 5 баллов. Штормить будет также 19 марта и 20-21 марта. Только к 22 марта магнитосфера успокоится.

Такая буря может не только сильно отразиться на самочувствии людей, но и вывести из строя технику. Все важные дела и дальние поездки лучше перенести и не подвергать себя риску.

Сильная магнитная буря накроет Землю в конце марта – с 28 по 30 число. Первый день будет очень опасный, а потом воздействие магнитных волн пойдет немного на спад. Облегчение наступит только 31 марта.

Магнитные бури марте 2021 года

Такие каскады и перепады могут действовать даже на здоровых людей. Возможны проблемы со сном, сильная усталость, нарушение работоспособности, раздражительность, апатия, скачки артериального давления, головные боли и ухудшение хронических заболеваний. Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как помочь организму в такие дни: