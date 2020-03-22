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Кашлял в автобусе: во Львове избили пассажира и выволокли за ногу на улицу (видео)

STYLERЖизнь    22.03.2020 - 08:12
Кашлял в автобусе: во Львове избили пассажира и выволокли за ногу на улицу (видео)
Карантин в Украине (Фото: РБК-Украина)

Во Львове из-за карантина в общественном транспорте напали на пассажира

Карантин в Украине из-за коронавируса привел к транспортному коллапсу и вызвал массу конфликтных ситуаций из-за органичений на проезд в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях, куда пускают только по 10 человек. Очередной инцидент произошел во Львове, где пассажиры автобуса напали на мужчину в салоне за кашель.

Конфликт и брутальные действия в общественном транспорте сняли на видео, после чего ролик ушел в сеть.

На кадрах видно, как на мужчину с кулаками набросился один из пассажиров - пострадавший получил удар в лицо. После этого его схватили за ногу и стали тащить на улицу из салона. Несчастный схватился рукой за поручень и сопротивлялся, но в итоге его таки выволокли из транспорта на остановку, где потасовка продолжилась.

Очевидцы происшествия разделились на две стороны - одни требовали от мужчины покинуть автобус, а другие призывали прекратить его избивать.

Отмечается, что к таким агрессивным действиям со стороны пассажиров привел просто кашель мужчины в салоне транспорта.

К слову, никто из присутствующих не был в маске, хотя это является одним из карантинных требований для пассажиров.

Посмотреть видео инцидента во львовском автобусе можно по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань и сцены насилия!)

В комментариях к ролику пользователи сети высказывают свое возмущение из-за подобных действий - юзеры пишут, что коронавирус скоро станет лакмусовой бумажкой и проверкой на человечность, а также опасаются, что из-за чихания вообще могут просто убить.

Кашлял в автобусе: во Львове избили пассажира и выволокли за ногу на улицу (видео)

Кашлял в автобусе: во Львове избили пассажира и выволокли за ногу на улицу (видео)Кашлял в автобусе: во Львове избили пассажира и выволокли за ногу на улицу (видео)

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Паши Ткаченко

Как сообщалось ранее, в Одессе за "карантинный" день зафиксировали 79 задержек из-за того, что люди перекрывали движение практически на всех направлениях - пассажиры также избивали водителей и разбивали камнями стекла в транспорте.

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