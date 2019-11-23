Когда нет кашля: Комаровский указал на признаки опасной болезни

Доктор Комаровский рассказал о симптомах опасного, особенно для маленьких детей, заболевания - пневмонии. Коварность этой болезни заключается в том, что она может протекать без кашля. Ведь именно этот симптом является для родителей основным "звоночком", что ребенок не в порядке.

На своей странице в Instagram известный украинский педиатр посоветовал родителям обратить внимание на другие признаки болезни.

Комаровский рассказал о симптомах пневмонии без кашля (фото: unsplash.com)

Как распознать пневмонию, когда нет кашля

Учащенное дыхание.

Вялость.

Бледность кожи.

Повышенная утомляемость.

Ребенку стало хуже после улучшения.

Температура тела не соответствует состоянию (на градуснике 37,3, а плохо, как при 39).

Главное, что стоит помнить родителям, пневмония чаще всего проявляет себя не кашлем, а состоянием, по которому можно сказать "что-то не так, как всегда".

На такие тревожные симптомы обычно в первую очередь обращает внимание мама. Именно она знает, как ребенок ест, играет, смотрит. А при пневмонии четко проявляется изменение в поведении и состоянии малыша.

"Вот это "что-то не так" не обязательно должно включать в себя кашель, иногда даже объяснить сложно - например, "глаза грустные", но мама четко ощущает нетипичность ситуации", - пишет педиатр.

При таких подозрениях Комаровский советует показать ребенка врачу.