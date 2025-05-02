Каша для схуднення з незвичайним інгредієнтом: готується дуже легко

Овсянка - один із найпопулярніших сніданків серед тих, хто стежить за фігурою. Але навіть така корисна страва може стати ще ефективнішою для схуднення, якщо знати, чим її доповнити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку сімейного лікаря Джен Чі Оой.

Як приготувати кашу

Лікарка розкрила свій улюблений рецепт сніданку, який не тільки корисний, але й містить інгредієнт, що може допомогти у схудненні.

Спочатку вона приготувала вівсяну кашу, яка, за її словами, багата вітамінами, такими як кальцій, залізо та вітамін D.

Однак, медик вважає, що сама по собі текстура цієї каші "занадто гладка" на її смак, тому вона додає жменю звичайних вівсяних пластівців. Потім вона додає ще один компонент, який може здатися дещо недоречним у поєднанні з кашею.

Мова йде про яйце, яке може збільшити споживання білка та сприяти втраті ваги.

"Якщо зробити це, коли каша густіє, і продовжувати помішувати, вийде смачна кремова текстура", - додала вона.

Ідея додавати яйце до каші може здатися непривабливою, але лікар запевняє, що ви не відчуєте його смаку у каші. Додавання цього інгредієнта може забезпечити корисну дію на кашу.

Чому корисно їсти яйця зранку

Цілі яйця - це джерело поживних речовин, що містить майже всі необхідні поживні речовини. Вони можуть похвалитися одним із найнижчих співвідношень енергетичної цінності до поживних речовин серед усіх продуктів і забезпечують організм деякими з важкодоступних поживних речовин, таких як вітаміни D та B12, а також мінерал йод.

Яйця також містить усі дев'ять незамінних амінокислот, необхідних для росту, розвитку та відновлення. Це важливо, оскільки організм не може виробляти ці амінокислоти і повинен отримувати їх з раціону. Вміст білка в яйці також сприяє ситності.

До того ж яйця можуть допомогти контролювати рівень гормону голоду греліну та довше посилювати відчуття ситості. Це робить їх найкращим вибором для сніданку, оскільки вони допомагають обмежити перекуси, що призводить до споживання меншої кількості калорій і потенційно може сприяти втраті ваги.