Картопля і схуднення: чи сприяє овоч набору ваги?

Картопля - один із найпопулярніших продуктів на українських столах. Проте ті, хто прагнуть схуднути, часто ставляться до неї з обережністю. Чи справді цей овоч - ворог стрункої фігури?
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, як корисно приготувати картоплю.
Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що картопля (у відвареному вигляді) містить всього 83 калорії на 100 г.
Овоч містить крохмаль, частина якого, в холодному вигляді стає резистентним. Також клітковину й велику кількість вітаміну С, групи B та калію.
До того ж має високий індекс насичення, що може допомогти зменшити загальну кількість спожитої їжі.
Проблема картоплі лиш в тому, що більшість українців їсть цей овоч у вигляді фрі, чипсів або пюре. А в таких стравах присутня велика кількість олії.
Не їжте її з жирними соусами або майонезом. Замість цього поєднуйте з:
Щоб споживання картоплі сприяло вашим цілям щодо схуднення, варто готувати за корисними рецептами. Ось кілька ідей:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової та сайт LifeMD.