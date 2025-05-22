Картопля і схуднення: чи сприяє овоч набору ваги?

Вплив картоплі на схуднення

Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що картопля (у відвареному вигляді) містить всього 83 калорії на 100 г.

Овоч містить крохмаль, частина якого, в холодному вигляді стає резистентним. Також клітковину й велику кількість вітаміну С, групи B та калію.

До того ж має високий індекс насичення, що може допомогти зменшити загальну кількість спожитої їжі.

Проблема картоплі лиш в тому, що більшість українців їсть цей овоч у вигляді фрі, чипсів або пюре. А в таких стравах присутня велика кількість олії.

Не їжте її з жирними соусами або майонезом. Замість цього поєднуйте з:

нежирним м’ясом або рибою

овочами

легким йогуртовим соусом або зеленню

Ідеї ​​корисних рецептів

Щоб споживання картоплі сприяло вашим цілям щодо схуднення, варто готувати за корисними рецептами. Ось кілька ідей: