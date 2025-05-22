Картопля і схуднення: чи сприяє овоч набору ваги?

Картопля - один із найпопулярніших продуктів на українських столах. Проте ті, хто прагнуть схуднути, часто ставляться до неї з обережністю. Чи справді цей овоч - ворог стрункої фігури?

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, як корисно приготувати картоплю.

Вплив картоплі на схуднення

Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що картопля (у відвареному вигляді) містить всього 83 калорії на 100 г.

Овоч містить крохмаль, частина якого, в холодному вигляді стає резистентним. Також клітковину й велику кількість вітаміну С, групи B та калію.

До того ж має високий індекс насичення, що може допомогти зменшити загальну кількість спожитої їжі.

Проблема картоплі лиш в тому, що більшість українців їсть цей овоч у вигляді фрі, чипсів або пюре. А в таких стравах присутня велика кількість олії.

Не їжте її з жирними соусами або майонезом. Замість цього поєднуйте з:

нежирним м’ясом або рибою

овочами

легким йогуртовим соусом або зеленню

Ідеї ​​корисних рецептів

Щоб споживання картоплі сприяло вашим цілям щодо схуднення, варто готувати за корисними рецептами. Ось кілька ідей: