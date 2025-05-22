Картопля і схуднення: чи сприяє овоч набору ваги?
Картопля - один із найпопулярніших продуктів на українських столах. Проте ті, хто прагнуть схуднути, часто ставляться до неї з обережністю. Чи справді цей овоч - ворог стрункої фігури?
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, як корисно приготувати картоплю.
Вплив картоплі на схуднення
Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що картопля (у відвареному вигляді) містить всього 83 калорії на 100 г.
Овоч містить крохмаль, частина якого, в холодному вигляді стає резистентним. Також клітковину й велику кількість вітаміну С, групи B та калію.
До того ж має високий індекс насичення, що може допомогти зменшити загальну кількість спожитої їжі.
Проблема картоплі лиш в тому, що більшість українців їсть цей овоч у вигляді фрі, чипсів або пюре. А в таких стравах присутня велика кількість олії.
Не їжте її з жирними соусами або майонезом. Замість цього поєднуйте з:
- нежирним м’ясом або рибою
- овочами
- легким йогуртовим соусом або зеленню
Ідеї корисних рецептів
Щоб споживання картоплі сприяло вашим цілям щодо схуднення, варто готувати за корисними рецептами. Ось кілька ідей:
- варена картопля з травами - відваріть цілу картоплю або наріжте її кубиками, потім змішайте зі свіжою зеленню, такою як петрушка, кріп або цибуля, а також додайте трохи оливкової олії, солі та перцю. Це проста та смачна страва без зайвих калорій
- гостра запечена картопля - наріжте картоплю скибочками та змішайте з оливковою олією, паприкою, часниковим порошком та кайенським перцем. Запікайте в духовці до хрусткої скоринки, щоб отримати здорову альтернативу картоплі фрі. Цей метод підсилює натуральний смак картоплі без необхідності смажити її у фритюрі
- картопляне пюре з грецьким йогуртом - готуйте картопляне пюре, використовуючи звичайний грецький йогурт замість вершкового масла. Це не тільки зменшує вміст жиру, але й додає кремової текстури та білка, що робить вашу страву більш поживною
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової та сайт LifeMD.