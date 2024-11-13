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Карти Таро назвали чотири знаки Зодіаку, яким усміхнеться Фортуна. Розправте крила

Середа 13 листопада 2024 21:01
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Карти Таро назвали чотири знаки Зодіаку, яким усміхнеться Фортуна. Розправте крила Гороскоп на четвер (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

У четвер, 14 листопада, Фортуна щедро ощасливить представників чотирьох знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм неймовірний день.

Кому гороскоп на 13 листопада обіцяє величезний сюрприз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Близнюки

У четвер ви зможете прийняти правильне рішення, яке багато що змінить у вашому житті. Фортуна вирішила вам допомогти, тому хвилюватися та боятися точно не потрібно. Однак пам'ятайте, що будь-який успіх можна злякати - розділіть своє щастя з тими, хто не може похвалитися таким же везінням.

Скорпіон

Карти Таро обіцяють вам цікавий день. Ви зможете дізнатися про те, що від вас приховували. Більше ніяких секретів та інтриг, вся правда спливе на поверхню. Не бійтеся припинити спілкування з тими, хто заважав вам знайти щастя. Спалюйте мости та починайте жити так, як хотіли. Фортуна вам у цьому допоможе.

Овен

Не варто зациклюватись на чомусь одному. І якщо ви розумієте, що якась справа не приносить бажаного результату - чому б просто не почати працювати над чимось іншим? Прислухайтеся до порад і зверніть увагу на знаки, які посилає Всесвіт. Ви вже за крок від грандіозних змін.

Стрілець

Намагайтеся взяти все у свої руки. Не варто перекладати відповідальність на інших, особливо якщо на кону стоїть ваше щастя. Настав час розправляти крила і досягати успіхів. Поцілунок Фортуни допоможе вам реалізуватися і знайти те, що ви так давно шукали.

До речі, читайте повний Таро-гороскоп до кінця тижня.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, які знаки Зодіаку бачать майбутнє у своїх снах.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Metro, Astrotwins.

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