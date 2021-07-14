В Карпатах турист из Киева устроил стрельбу в отеле и ранил отдыхающих
На Прикарпатье в популярной среди туристов резиденции президента "Синегора" в карпатском массиве Горганы между отдыхающими произошел конфликт со стрельбой, в результате чего пострадали двое человек. Турист из Киева выстрелил из травмата 20-летней девушке в лицо, а ее брату рукояткой пистолета разбил голову.
Об этом рассказала сама пострадавшая Анастасия Бандеровская в своем Instagram.
Девушка также опубликовала фото с раной от пули на щеке около носа, и показала травму у брата.
По ее словам, конфликт вспыхнул поздно вечером 9 июля. Анастасия приехала в отель с компанией родных и друзей, в том числе с ними были двое маленьких детей. Ближе к одиннадцати вечера к ним подошел 44-летний мужчина, который приехал в "Синегору" из Киева, и обвинил ребят в курении в коридоре. Позже посыпались и другие упреки: в нарушении общественного порядка, а злоупотреблении алкоголем, с оскорблениями и угрозами. Слова ребят о беспочвенности подобных претензий мужчина игнорировал, как и предложения обратиться в полицию.
Затем, как рассказывает Анастасия, агрессивный турист - Хижняк Андрей Николаевич - заявил о намерении "их сейчас тут пострелять", и дальше "ситуация стала не контролированной".
"Мой жених начал снимать его тоже на видео, и когда он это заметил, то выбил его телефон с рук. Когда мой брат решил подойти и завершить с ним мирно этот конфликт, то получил рукояткой пистолета по голове. Я в это время успела лишь выбежать в коридор, где брат только поднимался на ноги, а мужчина перезарядил пистолет и выстрелил. Пуля прилетела мне в лицо, а именно в щеку рядом с носом", - написала девушка.
Пострадавшая в результате стрельбы в отеле "Синегора" Анастасия Бандеровская (фото: instagram.com/__nasstyaaaa)
На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Стрелка забрали в СИЗО, но уже утром отпустили.
Также отмечается, что сперва дело расценили как хулиганство, а позже переквалифицировали на нанесение легких телесных повреждений.
В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области заявили, что по факту инцидента было начато криминальное производство, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
"В дальнейшем по результатам предварительного расследования, полученными выводами предназначенных экспертиз будет принято окончательное решение относительно квалификации этого события", - рассказали правоохранители.
Сама же Анастасия опасается, что дело могут замять.
Кадры с полученными ранами можно увидеть по этой ссылке.
"Мне 20, и я не знаю, как будет выглядеть мое лицо после заживления раны. У меня онемело и опухло лицо. Брату ежедневно делают перевязки, и мы надеемся, что не будет осложнений. У нас отобрали чувство безопасности, а его могут "отмазать", - пишет пострадавшая.
Фото: скрин поста instagram.com/__nasstyaaaa
Ранее сообщалось, что под Одессой на популярном курорте вертолет снес палаточный городок туристов. Все снаряжение было поломано, но люди, к счастью не пострадали.
Напомним, недавно в Запорожье в ресторане произошла стрельба, в результате чего погиб 30-летний мужчина.