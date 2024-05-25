У Карпатах скоро зацвіте червона рута: на яких маршрутах шукати диво-квітку

Як виглядає червона рута

У перекладі з грецької мови рододендрон означає трояндове дерево. Це низькорослий вічнозелений кущик, який зацвітає яскраво-червоним цвітом.

Побачити цвітіння рододендрона можна на висоті понад 1 500 метрів. Він росте на схилах масивів Чорногори, Мармарошу і Свидівця. Ця рослина є під охороною Карпатського біосферного заповідника.

Рододендрон здатний розкидатися цілими килимами на схилах гір, чим приваблює туристів. Тож у червні багато мандрівників відправляються саме на пошуки червоної рути.

Пурпурові квіти зібрані в суцвіття й ростуть на низьких гілках. Це пов’язано з природно-кліматичними умовами високогір’я - постійні вітри і важкі снігові покриви узимку не дають рослині вирости високою.

Наголосимо, що рододендрон карпатський занесений до Червоної книги, тож його зривати не можна. За це передбачений штраф. Ботаніки відзначають, що останнім часом поширення цієї рослини зменшується. До речі, крім Карпат рододендрон росте ще на Балканах.

Червона рута на горі Шпиці (фото: Facebook/Хочу в гори/Natalya Ben)

На яких маршрутах можна знайти червону руту

Побачити червону руту можна на схилах Чорногірського та Свидовецького хребтів на маршрутах Карпатського біосферного заповідника:

"Чорногірськими пралісами на Говерлу" (початок у с. Луги, КПП "Білий")

на Говерлу через Козьмещик (поч. у с. Лазещина)

"Полонинами Говерли і Петроса" (поч. КПП ,"Усть-Рогнеска", через полонину Рогнеска)

на Петрос (можна розпочати похід в с. Лазещина або у присілку сел. Ясіня Кевелеві)

на Близниці (поч. КПП "Кевелів" або КПП "Свидовець" або КПП "Кісва" через полонину Флантус) та до озера Бребенескул (поч. у с. Луги, КПП "Білий")

Червона рута на горі Шпиці (фото: Facebook/Хочу в гори/Natalya Ben)