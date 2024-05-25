У Карпатах скоро зацвіте червона рута: на яких маршрутах шукати диво-квітку

Усі чули про червону руту й багато хто її насправді бачив, але от не знав, що це саме ця квітка, яку оспівують у популярній композиції Володимира Івасюка. Ботанічна назва цієї рослини - рододендрон карпатський. Росте він на високогір'ї Карпат і цвіте з червня по липень.
Про те, на яких маршрутах шукати червону руту, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У перекладі з грецької мови рододендрон означає трояндове дерево. Це низькорослий вічнозелений кущик, який зацвітає яскраво-червоним цвітом.
Побачити цвітіння рододендрона можна на висоті понад 1 500 метрів. Він росте на схилах масивів Чорногори, Мармарошу і Свидівця. Ця рослина є під охороною Карпатського біосферного заповідника.
Рододендрон здатний розкидатися цілими килимами на схилах гір, чим приваблює туристів. Тож у червні багато мандрівників відправляються саме на пошуки червоної рути.
Пурпурові квіти зібрані в суцвіття й ростуть на низьких гілках. Це пов’язано з природно-кліматичними умовами високогір’я - постійні вітри і важкі снігові покриви узимку не дають рослині вирости високою.
Наголосимо, що рододендрон карпатський занесений до Червоної книги, тож його зривати не можна. За це передбачений штраф. Ботаніки відзначають, що останнім часом поширення цієї рослини зменшується. До речі, крім Карпат рододендрон росте ще на Балканах.
Побачити червону руту можна на схилах Чорногірського та Свидовецького хребтів на маршрутах Карпатського біосферного заповідника:
Раніше ми писали про те, що в Україні зацвіла рідкісна червонокнижна квітка.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Карпатський біосферний заповідник, Вікіпедія.