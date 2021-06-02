В Карпатах школьник погиб на экскурсии к знаменитому водопаду

ЧП произошло около полудня в селе Каменка. В службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в местном водопаде тонет ребенок.

Спасатели из Сколе экстренно прибыли на место. Но, увы, только уже для того, чтобы достать тело школьника из воды.

Сотрудники пожарно-спасательного отделения с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, после чего передали медикам. А они только констатировали смерть.

Погибшим мальчиком оказался житель Львова, 2006 года рождения. Он учился в 6 классе.

В водопаде Каменка в Стрыйском районе погиб 6-классник из Львова (фото: lv.dsns.gov.ua)

Водопад Каменка расположен вблизи сел Каменка и Дубина (Львовская область), и является популярной для туристов локацией в этом районе.

Геологический памятник природы расположен на реке Каменка. Водопад образовался в разломе горного хребта, а каскад высотой почти 7 метров разделен скалистыми выступами на две основные части. По сравнению с другими водопадами Национального природного парка "Святые Бескиды", в Каменке обнажаются мощные толщи песчаников, прослоенные аргиллитами.

Возле водопада Каменка также расположены Журавлиное озеро ("Мертвое") и скальный комплекс "Остров Пасхи" на вершине хребта Ключ, которые называют "must see" для туристов в Каменке.