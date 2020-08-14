В Карпатах погиб киевский хирург (Коллаж РБК-Украина)

Врач-нейрохирург отправился в Карпаты вместе с сыном и коллегами

В Карпатах погиб известный киевский нейрохирург, доктор медицинских наук. Трагедия произошла во время прохождения туристического маршрута на гору Стрымба возле села Колочава. 55-летнего мужчине стало плохо и откачать его не удалось.

На гору Стрымба 55-летний Юрий Яминский отправился в составе группы из 5 человек, в походе его сопровождал сын и коллеги. Детали трагедии рассказали в "Укринформе" со ссылкой на собственные источники.

После восхождения на гору, Яминскому внезапно стало плохо, он упал вместе с рюкзаком и снаряжением. Коллеги хирурга пытались оказать ему помощь, реанимировать его, но все их усилия не дали положительного результата.

К тому времени, когда на место прибыли спасатели и медицинские работники, мужчина уже не подавал признаков жизни. Около 10 вечера тело Яминского доставили в село Колочава и передали полиции для проведения следственных действий. По предварительным данным, врач скончался от внезапного сердечного приступа.

Как объяснили спасатели, маршрут, по которому двигалась группа – несложный, он рассчитан на один день и является популярным у туристов. Однако жара могла стать причиной ухудшения самочувствия Яминского и это привело к сердечному приступу.

Яминский Юрий Ярославович – врач высшей категории, доктор медицинских наук с 27-летним стажем. Работал в Институте нейрохирургии имени академика А. П. Рамоданова. Окончил Ивано-Франковский национальный медицинский университет, а потом аспирантуру в Институте нейрохирургии им. Акад. Рамоданова, в 2003 году получил звание доктора медицинских наук.

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