В Карпатах олененок напал на грибника: видео взорвало сеть

В Карпатском лесу грибники столкнулись с сопротивлением со стороны маленького олененка, который защищал свою территорию и очень усердно прогонял чужаков.

Видео, которое выглядит достаточно забавным, опубликовал основатель ТК "Буковель" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

В Карпатах в лесу на грибника напал маленький олененок (видео: facebook.com/YaShevchenkoUa)

"В лесу живут мощные защитники. Которые могут спросить у каждого, кто грибы пришел собирать. Сажали ли вы те грибочки в лесу, чтобы собирать? Так бывает в Буковеле!" - написал Александр.

Данное видео набрало уже 5,9 миллионов просмотров и почти 47 тысяч репостов.

Напомним, в Одессе женщина влезла в зоопарк, чтобы помочь родам косули, но все закончилось трагедий. Посетительница зоопарка увидела, как только что родившая косуля толкает своего детеныша и решила, что она его бьет.

После этого женщина влезла в вольер, чтобы "спасти" олененка. Она отнесла животное охране, но он умер, поскольку не успел получить молозиво, которое должно было запустить его пищеварительную систему. Детеныша пытались отдать матери, но она его уже не приняла.

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