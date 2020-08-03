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В Карпатах олененок напал на грибника: видео взорвало сеть

Карпаты, Понедельник 03 августа 2020 23:26
В Карпатах олененок напал на грибника: видео взорвало сеть
В Карпатах в лесу на грибника напал маленький олененок (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Карпатах грибники наткнулись на олененка

В Карпатском лесу грибники столкнулись с сопротивлением со стороны маленького олененка, который защищал свою территорию и очень усердно прогонял чужаков.

Видео, которое выглядит достаточно забавным, опубликовал основатель ТК "Буковель" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

В ліс по гриби ходити не така легка справа , Друзі !) Ось такі бувають випадки!) В лісі живуть потужні захисники...) Які...

Опубліковано Олександром Шевченком Вівторок, 28 липня 2020 р.

В Карпатах в лесу на грибника напал маленький олененок (видео: facebook.com/YaShevchenkoUa)

"В лесу живут мощные защитники. Которые могут спросить у каждого, кто грибы пришел собирать. Сажали ли вы те грибочки в лесу, чтобы собирать? Так бывает в Буковеле!" - написал Александр.

Данное видео набрало уже 5,9 миллионов просмотров и почти 47 тысяч репостов.

Напомним, в Одессе женщина влезла в зоопарк, чтобы помочь родам косули, но все закончилось трагедий. Посетительница зоопарка увидела, как только что родившая косуля толкает своего детеныша и решила, что она его бьет.

После этого женщина влезла в вольер, чтобы "спасти" олененка. Она отнесла животное охране, но он умер, поскольку не успел получить молозиво, которое должно было запустить его пищеварительную систему. Детеныша пытались отдать матери, но она его уже не приняла.

Ранее мы писали о милых на вид растениях, которые могут причинить тяжелые ожоги. Врачи рассказали, что к ним часто обращаются люди, которые обнаруживают на коже покраснение, сыпь и ожоги после контакта с растениями.

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