В Карпатах молния убила молодого туриста: трагедии можно было избежать

В Карпатах погиб 26-летний турист из Львова от прямого поподания молнии. Трагедия произошла на горе Грофа недалеко от поселка Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Сегодня спасатели обнаружили тело львовянина без признаков жизни и осуществили мероприятия по транспортировке. Об этом 13 июня передали в местном Управлении ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что вчера поздно вечером в Осмолодского поисково-спасательного отделения поступило сообщение о том, что во время восхождения двух туристов из Львова на гору Грофа в поселке Осмолода началась гроза, в результате которой они потеряли между собой связь и разошлись.

Один из них прибыл в заранее условленное место встречи, а другого не было.

После этого начались поисково-спасательная операция. К сожалению, утром поиски парня окончились с трагическим исходом.

Как подчеркивает горный спасатель Виктор Худяк, этой смерти могло не быть, и ребята сами подвергли себя опасности.

"Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах", - написал он в своем Facebook.

Восхождение начали после 20:00 с домика между горой Грофа и Конь Грофецкий. Вещи оставили в доме. Перед этим прошла мощная гроза.

"Уже в 20:30-21:00 видно было приближение следующей бури. Облака сгущались и был слышен гром, я за этим наблюдал с поселка Осмолода. Около 21:30 гроза уже приблизилась к г. Грофа... а дальше был звонок к спасателям, примерно в 23:00 и объяснения туриста, товарищ не вернулся, а его отбросило молнией в сторону, после чего он зашел в дом. Сегодня спасатели нашли тело погибшего с явными поражениями молнии, на расстоянии 10-15 м от вершины", - подробно рассказал он о происшествии.

В Карпатах погиб турист от удара молнии (Фото с Facebook-страницы "Туристические Карпаты")

Напомним, что на днях во время урагана во Львовской области погибла женщина.

Ранее сообщалось, что около месяца назад в Николаевской области от удара молнии умер подросток.