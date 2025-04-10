Кароль засвітилася в сукні за 42 тисячі: зухвале декольте, на яке не кожна наважиться (фото)

Артистка у свої 40 років може похвалитися підтягнутою фігурою - її вона підкреслила "маленькою" чорною сукнею. Родзинкою вбрання стало незвичне декольте з прозорим ліфом і вшитими чашками.



Кароль показалася в незвичному вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Доповнити таке вбрання вона вирішила чорними колготками та лакованими туфлями на підборах.



Співачка продемонструвала підтягнуту фігуру (фото: instagram.com/tina_karol)

Завершували образ Кароль легкий макіяж з акцентом на губах, а також зачіска - високий хвіст на потилиці.



Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На фото можна побачити, що артистка не побоялася в досить відвертому вбранні й на підборах показати деякі асани йоги, якою вона займається впродовж кількох останніх років.



Тіна Кароль і Женя Янович (фото: instagram.com/tina_karol)

Скільки коштує сукня Тіни Кароль

Для зйомки артистка обрала сукню англійського бренду Christopher Kane. Її вартість - 905 євро (приблизно 42 тисячі гривень). Щоправда, зараз вбрання можна купити зі знижкою -50% - за 20 тисяч.



Сукня як у Тіни Кароль (фото: mytheresa.com)

В описі сказано, що сукня "грає з оптичними ілюзіями". Вона має структурований прозорий ліф із регульованими бретелями й вшитими чорними чашками.



Тіна Кароль у сукні за 42 тисячі (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, Тіна Кароль (справжнє ім'я Тетяна Ліберман ) - українська співачка та актриса, телеведуча, громадський діяч. Народна артистка України (2017).

Останніми роками співачка багато часу приділяє спорту: вона займається йогою, стрибає на скакалці, а також стоїть у планці, бігає, відтискається. Кароль зізналася, що може займатися спортом і по два рази на день. Наприклад, стрибати 40 хвилин на скакалці.

За словами Тіни, йогою вона почала займатися самостійно завдяки відео на YouTube. Зараз вона практикує найскладніший рівень йоги - аштанга-йога.



Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)