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Карма в действии: в Херсоне оккупант хотел снять с дерева сине-желтую ленту и поплатился

Оккупант упал с дерева в Херсоне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россияне боятся украинцев и их символики как огня. В частности, забавный случай произошел в Херсоне, когда оккупант хотел снять сине-желтые ленты.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

По его словам, борьба российских оккупантов с украинскими символами доходит просто до абсурда.

Российский военнослужащий хотел снять сине-желтую ленту с дерева. Для этого он залез на него, но что-то пошло не так. Дерево не выдержало немалого веса оккупанта, поэтому он упал.

"Уже завезенных из Крыма агитаторов не хватает, поэтому они привлекают военных. Они закрашивают краской сине-желтые надписи на стенах. Один толстенький военный полез на дерево, чтобы сорвать ленты. В результате он упал с высоты два с половиной метра. Затем его четыре оккупанта несли", - рассказал депутат.

Такой случай доказывает, что украинская земля борется с врагом и всячески препятствует им.

Ранее мы сообщали, что в сети показали, как оккупанты в Мариуполе "обновляют" транспорт. Инновации "русского мира" просто впечатляют, ведь они не могут заменить даже поручни.

Также мы писали, что в "ДНР" привязывают коптеры к удочкам, чтобы не потерять. Все потому, что оккупанты боятся "глушилок" украинских защитников.

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Херсон