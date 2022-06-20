KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Kyiv Animal Rescue Group - организация, которая занимается спасением животных, попавших в опасные для здоровья и жизни ситуации. Только за полмесяца, с 16 мая по 1 июня команда по спасению животных выполнила 56 выездов.
Смотрите ниже в нашем материале милые фото спасенных животных.
Как рассказали на Facebook-странице KARG, за это время они оказали помощь собакам, кошкам, ежам, белкам, воронам, уткам, чайкам, голубям.
В какие только сложные ситуации не попадали бедняги: на деревья залезали, падали в шахты, в ограждениях застревали, в сетках запутывались.
Но спасателям, которые могут пробраться в самые узкие щели, чтобы помочь животным, ничего не страшно.
Вот как работает команда Kyiv Animal Rescue Group:
Спасатели всегда рады благотворителям, с помощью которых шанс на жизнь получит больше животных.
Финансовая помощь актуальна на карты:
Ранее мы писали, что в Черновцах нашли пса-волонтера, который разгружает гуманитарку и работает "психологом".
Также сообщалось, что оккупанты украли в Буче кота. Он проехал Беларусь, Польшу, Чехию и наконец нашел свою семью.