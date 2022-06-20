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KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Коллаж РБК-Украина: Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

Kyiv Animal Rescue Group - организация, которая занимается спасением животных, попавших в опасные для здоровья и жизни ситуации. Только за полмесяца, с 16 мая по 1 июня команда по спасению животных выполнила 56 выездов.

Смотрите ниже в нашем материале милые фото спасенных животных.

Как рассказали на Facebook-странице KARG, за это время они оказали помощь собакам, кошкам, ежам, белкам, воронам, уткам, чайкам, голубям.

В какие только сложные ситуации не попадали бедняги: на деревья залезали, падали в шахты, в ограждениях застревали, в сетках запутывались.

Но спасателям, которые могут пробраться в самые узкие щели, чтобы помочь животным, ничего не страшно.

Вот как работает команда Kyiv Animal Rescue Group:

Спасатели всегда рады благотворителям, с помощью которых шанс на жизнь получит больше животных.

Финансовая помощь актуальна на карты:

  • 4149439311787133 - снаряжение
  • 4731185621097846 - животные и корма
  • 4441114445873266 - Монобанк
  • karg.paypal@gmail.com - paypal

Ранее мы писали, что в Черновцах нашли пса-волонтера, который разгружает гуманитарку и работает "психологом".

Также сообщалось, что оккупанты украли в Буче кота. Он проехал Беларусь, Польшу, Чехию и наконец нашел свою семью.

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