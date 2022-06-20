KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Как рассказали на Facebook-странице KARG, за это время они оказали помощь собакам, кошкам, ежам, белкам, воронам, уткам, чайкам, голубям.

В какие только сложные ситуации не попадали бедняги: на деревья залезали, падали в шахты, в ограждениях застревали, в сетках запутывались.

Но спасателям, которые могут пробраться в самые узкие щели, чтобы помочь животным, ничего не страшно.

Вот как работает команда Kyiv Animal Rescue Group:

Спасатели всегда рады благотворителям, с помощью которых шанс на жизнь получит больше животных.

Финансовая помощь актуальна на карты: