Кардіотренажер №1 для швидкого схуднення та покращення постави

Чим корисний гребний тренажер









Покращує поставу - заняття на гребному тренажері тренують всі основні групи м’язів. Це зміцнює корпус і спину, покращуючи поставу

Регулярні заняття лише на гребному тренажері здатні замінити повноцінні тренування в тренажерному залі. Оскільки, крім опрацювання практично всіх груп м'язів, ці вправи зміцнюють серцевий м'яз і судини.

Гребний тренажер (фото: Freepik)

Як виконувати гребну тягу

Сядьте, пристебніть ноги до платформи і тримайся руками за ручку. Тримайте руки прямими, а верхню частину тіла злегка нахиліть вперед. Мʼязи преса повинні бути напружені, а плечі розслаблені.

Зберігаючи нахил тулуба вперед, повністю витягніть ноги і починайте тягнути ручку тренажера до грудей. Робити рухи потрібно плавно, залучаючи усі групи м'язів.