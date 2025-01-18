Кардіотренажер №1 для швидкого схуднення та покращення постави

Гребний тренажер допомагає провести високоінтенсивне кардіотренування, яке залучає майже всі м’язи тіла. В результаті можна спалити багато калорій та зменшити вагу тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Регулярні заняття лише на гребному тренажері здатні замінити повноцінні тренування в тренажерному залі. Оскільки, крім опрацювання практично всіх груп м'язів, ці вправи зміцнюють серцевий м'яз і судини.
Сядьте, пристебніть ноги до платформи і тримайся руками за ручку. Тримайте руки прямими, а верхню частину тіла злегка нахиліть вперед. Мʼязи преса повинні бути напружені, а плечі розслаблені.
Зберігаючи нахил тулуба вперед, повністю витягніть ноги і починайте тягнути ручку тренажера до грудей. Робити рухи потрібно плавно, залучаючи усі групи м'язів.
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