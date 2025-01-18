Кардіотренажер №1 для швидкого схуднення та покращення постави

Гребний тренажер допомагає провести високоінтенсивне кардіотренування, яке залучає майже всі м’язи тіла. В результаті можна спалити багато калорій та зменшити вагу тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чим корисний гребний тренажер

За словами тренера Бріттані Рубіо, гребний тренажер є найкращим кардіотренажером для тренування всього тіла. Він активує майже всі основні групи м’язів - м’язи спини, рук, ніг і плечей, одночасно забезпечуючи неймовірне кардіотренування з низьким навантаженням і високою інтенсивністю.

Гребний тренажер - чудовий спосіб наростити силу та витривалість, спалюючи калорії. Також тренажер має такі переваги:

Нарощує силу - веслування забезпечує опір при кожному гребку, допомагаючи тонізувати м’язи та підвищити витривалість

Підвищує витривалість - веслування стимулює роботу серцево-судинної системи, покращуючи витривалість

Швидке спалення калорій - тренажер допомагає швидко спалити калорії, оскільки потребує багато енергії та залучає все тіло

Корисний для суглобів . Гребний тренажер є чудовим для тих, хто бореться з болем у суглоба. Також підходить для будь-якого віку та рівня фізичної підготовки

Покращує поставу - заняття на гребному тренажері тренують всі основні групи м’язів. Це зміцнює корпус і спину, покращуючи поставу

Регулярні заняття лише на гребному тренажері здатні замінити повноцінні тренування в тренажерному залі. Оскільки, крім опрацювання практично всіх груп м'язів, ці вправи зміцнюють серцевий м'яз і судини.

Гребний тренажер (фото: Freepik)

Як виконувати гребну тягу

Сядьте, пристебніть ноги до платформи і тримайся руками за ручку. Тримайте руки прямими, а верхню частину тіла злегка нахиліть вперед. Мʼязи преса повинні бути напружені, а плечі розслаблені.

Зберігаючи нахил тулуба вперед, повністю витягніть ноги і починайте тягнути ручку тренажера до грудей. Робити рухи потрібно плавно, залучаючи усі групи м'язів.