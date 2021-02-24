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Кардиологи сделали заявление о новом штамме коронавируса: мишенью становится сердце

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус продолжает распространяться по миру и в Украине. Стали появляться новые штаммы этого вируса и ученые утверждают, что это естественный процесс. Самую большую опасность коронавирус представляет для людей с хроническими заболеваниями.

Врач-кардиолог, профессор медицины Фарук Джингьоз из Турции заявил, что новый штамм коронавируса попадает в организм через легкие, но главной его целью является сердце. Об этом сообщает CNN.

"Установили, что первой точкой поражения мутировавшего коронавируса являются легкие. Известно, что в легких есть большое количество рецепторов, с которым контактирует вирус", - отмечает специалист.

Врач сообщил, что легкие поражаются почти у всех пациентов с коронавирусом и появляется пневмония или плеврит. У пациентов с тяжелым течением болезни усиливается дыхательная недостаточность, а потом приходится подключать больного к аппарату искусственного дыхания. Однако главной мишенью коронавируса является сердце человека.

"Легкие являются не органом-мишенью, а органом-хозяином. Рецепторы, где вирус попадает и закрепляется в теле, находятся не только в легких, но и в сердце, внутренней стенке сосудов, тонком кишечнике, почках и нервных клетках", - добавил кардиолог.

Он объяснил, что коронавирус вызывает такие последствия из-за того, что частицы вируса оседают непосредственно в самом сердце и токсины вызывают функциональную слабость. Это приводит к воспалению сердечной мышцы – миокардиту.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19.

А также мы рассказывали о том, ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины.

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Новости Украины КоронавирусCOVID-19сердце
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