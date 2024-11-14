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Кардіолог розповіла, як розпізнати інфаркт на ранніх стадіях

Фото: Лікар назвала симптоми інфаркту (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Інфаркт міокарда - це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто розвивається її некроз.

Як розпізнати небезпеку на ранніх стадіях розказала в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) лікар-кардіолог, терапевт з більш ніж 25-річним стажем, кандидат медичних наук (PhD) Олена Соломко.

Як розпізнати інфаркт

Лікар радить обов’язково зателефонувати до служби швидкої допомоги, якщо ви відчуваєте гострий напад дискомфорту у грудях, особливо стискаючий біль за грудиною або неприємне відчуття стискання.

"Також можливе відчуття болю або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепі або животі. Задишка, що виникла несподівано, холодний піт, нудота або запаморочення також можуть бути симптомами серцевого нападу (гострого коронарного синдрому)", - розповіла кардіолог.

"Нажаль, треба пам’ятати, що інколи серцеві напади протікають малосимптомно і атипово, тому при наявності незрозумілих проявів і різкого погіршення самопочуття, треба звернутися своєчасно до лікаря і пройти обстеження", - додала вона.

Симптоми серцевого нападу

Ознаки серцевого нападу -  біль (відчуття тяжкості, тиску, печіння), який:

  • виникає внаслідок фізичного навантаження, підвищення частоти серцевих скорочень;
  • виникає (локалізується) за грудиною і/або у лівій половині грудної клітки;
  • «віддає» у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва (спостерігається не у всіх випадках);
  • зникає через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.

Якщо є хоча б один із цих симптомів - негайно звертайтеся за медичною допомогою. Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда.

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