Кардіолог розповіла, як розпізнати інфаркт на ранніх стадіях

Як розпізнати інфаркт

Лікар радить обов’язково зателефонувати до служби швидкої допомоги, якщо ви відчуваєте гострий напад дискомфорту у грудях, особливо стискаючий біль за грудиною або неприємне відчуття стискання.

"Також можливе відчуття болю або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепі або животі. Задишка, що виникла несподівано, холодний піт, нудота або запаморочення також можуть бути симптомами серцевого нападу (гострого коронарного синдрому)", - розповіла кардіолог.

"Нажаль, треба пам’ятати, що інколи серцеві напади протікають малосимптомно і атипово, тому при наявності незрозумілих проявів і різкого погіршення самопочуття, треба звернутися своєчасно до лікаря і пройти обстеження", - додала вона.

Симптоми серцевого нападу

Ознаки серцевого нападу - біль (відчуття тяжкості, тиску, печіння), який:

виникає внаслідок фізичного навантаження, підвищення частоти серцевих скорочень;

виникає (локалізується) за грудиною і/або у лівій половині грудної клітки;

«віддає» у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва (спостерігається не у всіх випадках);

зникає через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.

Якщо є хоча б один із цих симптомів - негайно звертайтеся за медичною допомогою. Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда.