Кардіолог розповіла, як розпізнати інфаркт на ранніх стадіях
Інфаркт міокарда - це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто розвивається її некроз.
Як розпізнати небезпеку на ранніх стадіях розказала в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) лікар-кардіолог, терапевт з більш ніж 25-річним стажем, кандидат медичних наук (PhD) Олена Соломко.
Як розпізнати інфаркт
Лікар радить обов’язково зателефонувати до служби швидкої допомоги, якщо ви відчуваєте гострий напад дискомфорту у грудях, особливо стискаючий біль за грудиною або неприємне відчуття стискання.
"Також можливе відчуття болю або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепі або животі. Задишка, що виникла несподівано, холодний піт, нудота або запаморочення також можуть бути симптомами серцевого нападу (гострого коронарного синдрому)", - розповіла кардіолог.
"Нажаль, треба пам’ятати, що інколи серцеві напади протікають малосимптомно і атипово, тому при наявності незрозумілих проявів і різкого погіршення самопочуття, треба звернутися своєчасно до лікаря і пройти обстеження", - додала вона.
Симптоми серцевого нападу
Ознаки серцевого нападу - біль (відчуття тяжкості, тиску, печіння), який:
- виникає внаслідок фізичного навантаження, підвищення частоти серцевих скорочень;
- виникає (локалізується) за грудиною і/або у лівій половині грудної клітки;
- «віддає» у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва (спостерігається не у всіх випадках);
- зникає через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.
Якщо є хоча б один із цих симптомів - негайно звертайтеся за медичною допомогою. Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда.
До речі, лікар назвала неочевидні причини захворювань серця, про які ніхто навіть не замислюється.
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