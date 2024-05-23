Кардіолог розповіла, чи можуть проблеми з серцем бути безсимптомними та на що звернути увагу

Чи можуть проблеми з серцем бути безсимптомними

За словами лікаря, таке може статись. Або ж людина має симптоми, але не пов‘язує їх з можливими проблемами серцево-судинної системи.

Кардіолог зазначила, найбільш поширені захворювання такі, як атеросклероз і гіпертонія, які довгий час не дають про себе знати. Гіпертонією, наприклад, може бути тиск 130/80 мм рт.ст. у гіпотоніків, а вони будуть списувати свій головний біль на магнітні бурі чи зміну погоди.

В грудях може не боліти, задишки немає, ноги не набрякають, а хвороба вже є і повільно прогресує.

За цей період вам здається, що все гаразд, але ось наслідки, які можуть бути серйозні. Якщо довго не лікувати ці захворювання, то це може призвести до гіпертонічного кризу, інсульту, інфаркту, серцевої недостатності чи фібриляції передсердь.

Звісно спочатку треба з‘ясувати чи ви є пацієнтом кардіолога та чи потребуєте лікування.

Для цього існує базовий кардіочекап, який потрібно проходити раз на рік.

Відчуття дискомфорту в грудях

Це найпоширеніша ознака небезпеки для серця. Якщо у вас заблокована артерія або наближається серцевий напад, ви можете відчути біль або тиск у грудях. Але є і хороші новини: часто біль у грудях не пов'язаний із серцем.

Причиною можуть стати безліч інших розладів, які не варто ігнорувати, але і панікувати завчасно теж не потрібно.

Часто неприємні відчуття у грудях виникають при панічних атаках. Якщо крім болю ви відчуваєте безпричинну тривогу - це вона, знайомтеся. Біль у серці зазвичай локалізується трохи лівіше від центру. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в середині або з правого боку, то, швидше за все, у вас панічна атака.