Ліки від тиску викликають залежність? Відповідь кардіолога може вас дуже здивувати

Багато людей помилково думають, що ліки від високого тиску призводять до залежності. Насправді такі препарати навпаки допомагають уникнути загрозливих станів для життя.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники тиску повинні насторожити.
За словами кардіолога Наталії Іванюк, прийом препаратів, які знижують тиск і стабілізують його, забезпечують довге і якісне життя.
Якщо встановлений діагноз гіпертонія, то людині варто приймати ліки щодня, інколи двічі на день і не відміняти їх самостійно. Саме ці ліки забезпечують стабілізацію тиску і захист від інфарктів і інсультів, тобто життєво загрозливих наслідків.
Зокрема, якщо самостійно відміняти собі ліки від гіпертонії, то тиск знову зросте і це не означає, що виникла залежність від ліків.
"Це означає, що у вас гіпертонічна хвороба, яка потребує постійного прийому препаратів. Тобто це не залежність, це прогресія проблеми, а саме гіпертонії. Такі ліки навіть безпечно пити довічно", - додала лікар.
Гіпертонію можуть спричинити такі фактори, як стать, вік, генетична схильність. Та все ж значна частка залежить від способу життя.
Ризик появи гіпертонії зростає через:
Основні симптоми гіпертонії включають:
Небезпечним є те, що найчастіше початок артеріальної гіпертензії залишається непоміченим.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Центру громадського здоров'я.