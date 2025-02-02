Ліки від тиску викликають залежність? Відповідь кардіолога може вас дуже здивувати

Чи викликають ліки від гіпертонії залежність

За словами кардіолога Наталії Іванюк, прийом препаратів, які знижують тиск і стабілізують його, забезпечують довге і якісне життя.

Якщо встановлений діагноз гіпертонія, то людині варто приймати ліки щодня, інколи двічі на день і не відміняти їх самостійно. Саме ці ліки забезпечують стабілізацію тиску і захист від інфарктів і інсультів, тобто життєво загрозливих наслідків.

Зокрема, якщо самостійно відміняти собі ліки від гіпертонії, то тиск знову зросте і це не означає, що виникла залежність від ліків.

"Це означає, що у вас гіпертонічна хвороба, яка потребує постійного прийому препаратів. Тобто це не залежність, це прогресія проблеми, а саме гіпертонії. Такі ліки навіть безпечно пити довічно", - додала лікар.

Ознаки гіпертонії

Гіпертонію можуть спричинити такі фактори, як стать, вік, генетична схильність. Та все ж значна частка залежить від способу життя.

Ризик появи гіпертонії зростає через:

куріння і вживання алкоголю

нездорове харчування - надмірне споживання солі

низьку фізичну активність та ожиріння

стрес

Основні симптоми гіпертонії включають:

підвищений тиск (від 140/90)

головний біль

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

біль у ділянці серця

прискорене серцебиття у спокійному стані

відчуття задухи

Небезпечним є те, що найчастіше початок артеріальної гіпертензії залишається непоміченим.