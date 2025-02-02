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Ліки від тиску викликають залежність? Відповідь кардіолога може вас дуже здивувати

Чи можуть ліки від тиску викликати залежність (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей помилково думають, що ліки від високого тиску призводять до залежності. Насправді такі препарати навпаки допомагають уникнути загрозливих станів для життя.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники тиску повинні насторожити.

Чи викликають ліки від гіпертонії залежність 

За словами кардіолога Наталії Іванюк, прийом препаратів, які знижують тиск і стабілізують його, забезпечують довге і якісне життя.

Якщо встановлений діагноз гіпертонія, то людині варто приймати ліки щодня, інколи двічі на день і не відміняти їх самостійно. Саме ці ліки забезпечують стабілізацію тиску і захист від інфарктів і інсультів, тобто життєво загрозливих наслідків.

Зокрема, якщо самостійно відміняти собі ліки від гіпертонії, то тиск знову зросте і це не означає, що виникла залежність від ліків.

"Це означає, що у вас гіпертонічна хвороба, яка потребує постійного прийому препаратів. Тобто це не залежність, це прогресія проблеми, а саме гіпертонії. Такі ліки навіть безпечно пити довічно", - додала лікар.

Ознаки гіпертонії

Гіпертонію можуть спричинити такі фактори, як стать, вік, генетична схильність. Та все ж значна частка залежить від способу життя.

Ризик появи гіпертонії зростає через:

  • куріння і вживання алкоголю
  • нездорове харчування - надмірне споживання солі
  • низьку фізичну активність та ожиріння
  • стрес

Основні симптоми гіпертонії включають:

  • підвищений тиск (від 140/90)
  • головний біль 
  • періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення
  • біль у ділянці серця
  • прискорене серцебиття у спокійному стані
  • відчуття задухи

Небезпечним є те, що найчастіше початок артеріальної гіпертензії залишається непоміченим.

 

Раніше ми повідомляли про чотири симптоми високого тиску, які раптово з'являються вночі.

Також ми писали про 7 способів, які знизять стрес і приведуть артеріальний тиск у норму.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Центру громадського здоров'я.

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високий тискЗдоров'я