Ліки від тиску викликають залежність? Відповідь кардіолога може вас дуже здивувати

Багато людей помилково думають, що ліки від високого тиску призводять до залежності. Насправді такі препарати навпаки допомагають уникнути загрозливих станів для життя.

Чи викликають ліки від гіпертонії залежність

За словами кардіолога Наталії Іванюк, прийом препаратів, які знижують тиск і стабілізують його, забезпечують довге і якісне життя.

Якщо встановлений діагноз гіпертонія, то людині варто приймати ліки щодня, інколи двічі на день і не відміняти їх самостійно. Саме ці ліки забезпечують стабілізацію тиску і захист від інфарктів і інсультів, тобто життєво загрозливих наслідків.

Зокрема, якщо самостійно відміняти собі ліки від гіпертонії, то тиск знову зросте і це не означає, що виникла залежність від ліків.

"Це означає, що у вас гіпертонічна хвороба, яка потребує постійного прийому препаратів. Тобто це не залежність, це прогресія проблеми, а саме гіпертонії. Такі ліки навіть безпечно пити довічно", - додала лікар.

Ознаки гіпертонії

Гіпертонію можуть спричинити такі фактори, як стать, вік, генетична схильність. Та все ж значна частка залежить від способу життя.

Ризик появи гіпертонії зростає через:

куріння і вживання алкоголю

нездорове харчування - надмірне споживання солі

низьку фізичну активність та ожиріння

стрес

Основні симптоми гіпертонії включають:

підвищений тиск (від 140/90)

головний біль

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

біль у ділянці серця

прискорене серцебиття у спокійному стані

відчуття задухи

Небезпечним є те, що найчастіше початок артеріальної гіпертензії залишається непоміченим.