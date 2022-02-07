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Кардиолог объяснил, как COVID бьет по сердцу, и какие могут быть осложнения

Автор: Людмила Жукова

Перенесенный коронавирус у человека может дать осложнения, которые влияют на сердце.

Об этом рассказал заведующий кардионеврологическим отделением Мелитопольской ТМО Виктор Орлов.

Медик сообщил, что постковидные больные зачастую получают сосудистые осложнения, к примеру, осложненный гипертонический криз.

Люди, у которых до коронавируса были диагностированы хронические сердечно-сосудистые заболевания, имеют больше шансов попасть к кардиологу, чем те, у кого таких проблем не было.

Очень часто люди с хроническими болезнями попадают в отделение с острым инсультом и инфарктом.

"Хочу ответственно сказать, что это пациенты старшей возрастной группы, имеющие артериальную гипертензию, сахарный диабет, сердечную недостаточность, перенесшие инфаркт миокарда, должны вакцинироваться от коронавируса", - сказал врач.

Он напомнил, что COVID-19 – это аутоиммунное заболевание, приводящее к микро- и макро-сосудистым осложнениям, которые, в свою очередь, приведут пациента на кардиологическую и невралгическую койку.

Не стоит списывать со счетов сезонный грипп, - добавляет Орлов.

В патогенезе развития острого инфаркта или инсульта имеет место нестабильность атеросклеротической бляшки. Один из механизмов ее повреждения – вирусная инфекция. Поэтому всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно обязательно прививаться от гриппа.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, как по одному симптому определить инфекцию.

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