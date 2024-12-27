Кардіолог назвав три популярних препарати, які можуть викликати серцеві напади

Які ліки треба приймати з обережністю?

Доктор Ауреліо Рохас назвав три поширені препарати, які, незважаючи на те, що вони широко використовуються, можуть збільшити ризик серцевих нападів та інших серцево-судинних проблем, якщо їх приймати неналежним чином.

Ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні засоби

Ібупрофен разом з іншими НПЗЗ, такими як напроксен і декскетопрофен, часто використовується для полегшення болю та зменшення запалення.

Однак його тривале застосування або у великих дозах може бути шкідливим. За словами доктора Рохаса, ці ліки можуть збільшити ризик гіпертонії, інфаркту, серцевої недостатності та навіть інсульту.

Перед частим або тривалим використанням НПЗЗ обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Існують альтернативні засоби для знеболення, які можуть бути безпечнішими для здоров’я серцево-судинної системи.

Антибіотики: азитроміцин і фторхінолони

Антибіотики необхідні для лікування поширених бактеріальних інфекцій; однак деякі з них становлять значний ризик для здоров’я серця.

Зокрема, азитроміцин і фторхінолони пов’язані з небезпечними серцевими аритміями через подовження інтервалу QT на електрокардіограмі.

Якщо у вас або члена вашої родини в анамнезі були серцебиття, тахікардія або проблеми з серцем, вкрай важливо обговорити з лікарем можливість використання більш безпечних альтернатив при призначенні антибіотиків.

Омепразол

Омепразол зазвичай призначають для лікування шлунково-кишкових проблем, таких як печія, виразка та гастроезофагеальний рефлюкс. Однак тривале використання може бути пов’язане з підвищеним ризиком зниження рівня магнію в крові, що, у свою чергу, може призвести до серцевих аритмій.

Крім того, ІПП можуть перешкоджати засвоєнню основних поживних речовин, необхідних для підтримки здоров’я серцево-судинної системи. Омепразол не можна застосовувати постійно без призначення лікаря.

Якщо це необхідно протягом тривалого періоду, рекомендується розглянути можливість прийому добавок цитрату магнію або бісгліцинату для пом’якшення можливих побічних ефектів.