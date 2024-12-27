Кардіолог назвав три популярних препарати, які можуть викликати серцеві напади

Здоров’я серцево-судинної системи є важливою темою сучасної медицини, і використання певних ліків може мати значні наслідки для нашого серцевого добробуту. Зокрема, деякі препарати можуть викликати серцевий напад.
З якими ліками треба бути обережними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Доктор Ауреліо Рохас назвав три поширені препарати, які, незважаючи на те, що вони широко використовуються, можуть збільшити ризик серцевих нападів та інших серцево-судинних проблем, якщо їх приймати неналежним чином.
Ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні засоби
Ібупрофен разом з іншими НПЗЗ, такими як напроксен і декскетопрофен, часто використовується для полегшення болю та зменшення запалення.
Однак його тривале застосування або у великих дозах може бути шкідливим. За словами доктора Рохаса, ці ліки можуть збільшити ризик гіпертонії, інфаркту, серцевої недостатності та навіть інсульту.
Перед частим або тривалим використанням НПЗЗ обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Існують альтернативні засоби для знеболення, які можуть бути безпечнішими для здоров’я серцево-судинної системи.
Антибіотики: азитроміцин і фторхінолони
Антибіотики необхідні для лікування поширених бактеріальних інфекцій; однак деякі з них становлять значний ризик для здоров’я серця.
Зокрема, азитроміцин і фторхінолони пов’язані з небезпечними серцевими аритміями через подовження інтервалу QT на електрокардіограмі.
Якщо у вас або члена вашої родини в анамнезі були серцебиття, тахікардія або проблеми з серцем, вкрай важливо обговорити з лікарем можливість використання більш безпечних альтернатив при призначенні антибіотиків.
Омепразол
Омепразол зазвичай призначають для лікування шлунково-кишкових проблем, таких як печія, виразка та гастроезофагеальний рефлюкс. Однак тривале використання може бути пов’язане з підвищеним ризиком зниження рівня магнію в крові, що, у свою чергу, може призвести до серцевих аритмій.
Крім того, ІПП можуть перешкоджати засвоєнню основних поживних речовин, необхідних для підтримки здоров’я серцево-судинної системи. Омепразол не можна застосовувати постійно без призначення лікаря.
Якщо це необхідно протягом тривалого періоду, рекомендується розглянути можливість прийому добавок цитрату магнію або бісгліцинату для пом’якшення можливих побічних ефектів.
До речі, лікар назвав симптом у нозі, який свідчить про тяжке захворювання.
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