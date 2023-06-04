Кардіолог назвала способи і препарати, які точно допоможуть при високому тиску

При різких стрибках тиску - підвищенні або зниженні, змінах пульсу чи болі за грудиною варто ужити "швидких" заходів, які допоможуть нормалізувати стан. Вони необхідні, коли поруч нема лікаря, або ви чекаєте на екстрену допомогу.
Про те, як правильно це робити, в Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.
Якщо ваш тиск менше 100/60 мм рт. ст., і ви відчуваєте відповідні симптоми, вам варто:
Випийте препарат "швидкої" допомоги. Наприклад, таблетку каптоприлу або моксонідину (фізіотенс).
Головне: не приймайте аспірин при високому тиску!
Якщо низький пульс:
Якщо високий пульс (більше 90 ударів за хвилину):
Важливо! Якщо ви відчуваєте, що це не просто тахікардія, а аритмія, то прийміть таблетку "швидкої" допомоги, яку рекомендував ваш лікар.
Важливо пам'ятати головне правило лікування гіпертонії (артеріальної гіпертензії): воно має бути системним при такому діагнозі. Не можна самому собі призначати і відміняти ліки, коли стало краще. Якщо помітили, що ваші ліки перестали працювати як треба, проконсультуйтеся з кардіологом для корекції лікування.
Лікар-кардіолог Юлія Смерека в Instagram дала такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:
Фото: instagram.com/likarsmereka
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