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Кардіолог назвала способи і препарати, які точно допоможуть при високому тиску

Як допомогти собі при змінах тиску чи пульсу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При різких стрибках тиску - підвищенні або зниженні, змінах пульсу чи болі за грудиною варто ужити "швидких" заходів, які допоможуть нормалізувати стан. Вони необхідні, коли поруч нема лікаря, або ви чекаєте на екстрену допомогу.

Про те, як правильно це робити, в Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.

Якщо різко знизився артеріальний тиск

Якщо ваш тиск менше 100/60 мм рт. ст., і ви відчуваєте відповідні симптоми, вам варто:

  • випити свіжозаварений чай
  • з'їсти шматок чорного шоколаду
  • лягти на диван, ноги закинути на спинку дивану
  • через 20 хвилин переміряти артеріальний тиск

Коли тиск різко підвищився

Випийте препарат "швидкої" допомоги. Наприклад, таблетку каптоприлу або моксонідину (фізіотенс).

Головне: не приймайте аспірин при високому тиску!

Що робити при змінах пульсу

Якщо низький пульс:

  • випийте свіжозаварений чай
  • прийміть краплі Зеленіна

Якщо високий пульс (більше 90 ударів за хвилину):

  • зробіть глибокий вдих і затримайте дихання, повторіть так декілька разів
  • прийміть анаприлін 10 мг
  • якщо немає анаприліну, можна валокордін (барбовал, корвалол) - вони допоможуть заспокоїтися

Важливо! Якщо ви відчуваєте, що це не просто тахікардія, а аритмія, то прийміть таблетку "швидкої" допомоги, яку рекомендував ваш лікар.

Біль за грудиною

  • Якщо біль за грудиною, колючого, пекучого, тиснучого характеру, віддає в ліву руку, ліве плече, виникла після стресу або фізичного навантаження, тиск не нижче 120/80 мм рт. ст., то прийміть ізо-мік спрей або таблетку нітрогліцерину під язик і аспірин.
  • Якщо біль ниючого характеру, яка триває годинами - прийміть заспокійливі.

Важливо пам'ятати головне правило лікування гіпертонії (артеріальної гіпертензії): воно має бути системним при такому діагнозі. Не можна самому собі призначати і відміняти ліки, коли стало краще. Якщо помітили, що ваші ліки перестали працювати як треба, проконсультуйтеся з кардіологом для корекції лікування.

Який тиск "нормальний"

Лікар-кардіолог Юлія Смерека в Instagram дала такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Фото: instagram.com/likarsmereka

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