Кардіолог назвала ліки, які не можна приймати при низькому артеріальному тиску

Артеріальний тиск може підвищуватись навіть у здорових людей. Таким чином наш організм реагує на стрес та фізичну активність. Зокрема у такому стані люди часто приймають знеболюючі препарати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
За словами лікаря, прийом знеболювальних препаратів називають НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати). Вони лише підвищують артеріальний тиск.
Так відбувається, тому що основна їхня дія - це блокування вироблення простагландинів (похідні ненасичених жирних кислот, що беруть участь у регуляції обміну речовин).
Простагландини, завдяки їх блокуванню, зменшують біль. Але з іншого боку, вони розслабляють судини і чим їх менше, відповідно, тим більшим є спазм.
Також вони затримують рідину та натрій в організмі. Через це підвищується об’єм циркулюючої крові, збільшується артеріальний тиск.
Окрім цього, препарат знижує дію гіпотензивних препаратів. Якщо конкретніше, знеболювальні препарати послаблюють дію препаратів від гіпертонії. Тому, коли ви регулярно приймаєте НПЗП, наприклад, через хворі суглоби, обовʼязково повідомте про це лікаря.
"На жаль, немає золотої середини. Ви або приймаєте ці препарати або ні. Але вони в будь-якому випадку будуть негативно впливати на здоровʼя вашого серця", - йдеться у повідомленні.
Важливо пам'ятати, що будь-які ліки мають своє застосування, і знеболюючі також. Вони не є пігулкою від всіх недуг, тому потрібно бути обережними.
Для більшості людей нормальними вважаються всі цифри артеріального тиску, нижчі за 140/90. За таких цифр наші судини почувають себе комфортно та не пошкоджуються.
Рівні нормального артеріального тиску:
Показники артеріального тиску впливають такі чинники:
Раніше ми повідомляли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.
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