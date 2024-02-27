Кардіолог назвала ліки, які не можна приймати при низькому артеріальному тиску

Чи знижують АТ знеболюючі препарати

За словами лікаря, прийом знеболювальних препаратів називають НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати). Вони лише підвищують артеріальний тиск.

Так відбувається, тому що основна їхня дія - це блокування вироблення простагландинів (похідні ненасичених жирних кислот, що беруть участь у регуляції обміну речовин).

Простагландини, завдяки їх блокуванню, зменшують біль. Але з іншого боку, вони розслабляють судини і чим їх менше, відповідно, тим більшим є спазм.

Також вони затримують рідину та натрій в організмі. Через це підвищується об’єм циркулюючої крові, збільшується артеріальний тиск.

Окрім цього, препарат знижує дію гіпотензивних препаратів. Якщо конкретніше, знеболювальні препарати послаблюють дію препаратів від гіпертонії. Тому, коли ви регулярно приймаєте НПЗП, наприклад, через хворі суглоби, обовʼязково повідомте про це лікаря.

"На жаль, немає золотої середини. Ви або приймаєте ці препарати або ні. Але вони в будь-якому випадку будуть негативно впливати на здоровʼя вашого серця", - йдеться у повідомленні.

Важливо пам'ятати, що будь-які ліки мають своє застосування, і знеболюючі також. Вони не є пігулкою від всіх недуг, тому потрібно бути обережними.

Норми артеріального тиску

Для більшості людей нормальними вважаються всі цифри артеріального тиску, нижчі за 140/90. За таких цифр наші судини почувають себе комфортно та не пошкоджуються.

Рівні нормального артеріального тиску:

оптимальний тиск, при якому верхній тиск становить не більше 120 мм рт. ст., а діастолічний - менше 80 мм рт. ст.

нормальний артеріальний тиск - це тиск в діапазоні 120-129 мм рт. ст. (систолічний) і 80-84 мм рт. ст. (діастолічний)

підвищений нормальний тиск - систолічний тиск становить 130-139 мм рт. ст., а діастолічний - 85-89 мм рт. ст

Показники артеріального тиску впливають такі чинники: