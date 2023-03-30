Кардіолог назвала фрукт, який знижує ризик серцево-судинних хвороб на 22%

Правильне харчування допомагає нам бути здоровішими, і, відповідно - щасливішими. Медики часто наголошують, що варто їсти більше фруктів і овочів, а деякі з них можуть принести значну користь серцево-судинній системі.
Про те, який фрукт може допомогти серцю і судинам, в Instagram розповіла кардіолог Наталія Федів.
Олеїнова кислота, яка міститься в авокадо, допомагає знизити рівень так званого шкідливого холестерину.
Фрукт - це джерело корисних мононенасичених жирів, вітамінів С, Е, багатий на фолієву кислоту, K та Mg.
Цікаво, що всього 1 авокадо забезпечує до 20% щоденної потреби в клітковині.
Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Американської асоціації серця, в якому взяло участь понад 110 тисяч учасників, виявилося, що вживання двох порцій авокадо на тиждень сприяло зниженню серцево-судинних захворювань на 16-22 %.
1 порція авокадо - це 1/2 фрукту, або ж 80 грамів м'якоті.
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