Кардіолог назвала фрукт, який знижує ризик серцево-судинних хвороб на 22%

У чому секрет успіху цього фрукту

Олеїнова кислота, яка міститься в авокадо, допомагає знизити рівень так званого шкідливого холестерину.

Фрукт - це джерело корисних мононенасичених жирів, вітамінів С, Е, багатий на фолієву кислоту, K та Mg.

Цікаво, що всього 1 авокадо забезпечує до 20% щоденної потреби в клітковині.

Скільки авокадо треба вживати на день

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Американської асоціації серця, в якому взяло участь понад 110 тисяч учасників, виявилося, що вживання двох порцій авокадо на тиждень сприяло зниженню серцево-судинних захворювань на 16-22 %.

1 порція авокадо - це 1/2 фрукту, або ж 80 грамів м'якоті.

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Інгредієнти: