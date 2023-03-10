Кардіолог назвала 10 причин болю в грудях: коли це серце, а коли - інша хвороба

Коли біль в грудях - це серце

Аневризма аорти

Біль в зоні серця, живота (аневризма черевного відділу), спині, іноді іррадіює в ліву руку. Може супроводжуватися тахікардією, задишкою, зниженням/підвищенням пульсу. Аневризма розвивається поступово і може призвести до розриву аорти, це дуже небезпечно! Тому не ігноруйте симптоми та не забувайте про планові перевірки!

Міокардит

Пекучий, стискаючий біль за грудиною або під лівою лопаткою. На початку хвороби виникає періодично, також може зʼявитися задишка, слабкість, особливо після якихось навантажень.

Перикардит

Гострий, колючий біль за грудиною, в лівому плечі/руці, зазвичай посилюється під час рухів, глибокого дихання, і зменшується сидячи в нахилі вперед. Як і міокардит, часто виникає як ускладнення інфекції. Обидва захворювання можуть призвести до серцевої недостатності, тому важливо вчасно їх діагностувати та почати лікувати.

Стенокардія

Це пекучий, тиснучий, стискаючий біль за грудиною, часто супроводжується задишкою. Може іррадіювати ("віддавати") в ліве плече, лопатку, спину чи щелепу.

Часто зʼявляється після активного фізичного навантаження і зникає через 5-20 хвилин сам або після прийому нітрогліцерину. Є симптомом ішемічної хвороби серця, тому якщо впізнали себе - не затягуйте з візитом до кардіолога.

"Якщо ж у вас схожі симптоми, але біль дуже сильний, не зникає протягом 20 хвилин і після нітрогліцерину - терміново викликайте швидку! Це може бути інфаркт міокарда!" - застерігає кардіолог.

Біль в грудях, як симптом іншої хвороби

Оперізувальний лишай

Гострий біль в грудній клітині, супроводжується висипом на шкірі, головним болем, лихоманкою. Хворобу викликає вірус герпесу. Якщо ви помітили ці симптоми - скоріше звертайтеся до дерматолога!

Панкреатит

Частіше це біль у верхній частині живота, але може віддавати в зону під лівою лопаткою чи за грудиною. Зазвичай зʼявляється після вживання жирної їжі чи алкоголю. Це захворювання підшлункової залози, тому якщо відчули подібні симптоми - варто проконсультуватися з гастроентерологом.

Міжреберна невралгія

Сильний стискаючий біль в грудній клітині, може іррадіювати в ліву руку/лопатку. Симптоми схожі на стенокардію, але посилюються при рухах руками, спиною, головою. Причина болю: защемлення нервів міжхребцевими дисками. Потребує консультації невролога чи вертебролога.

Хвороби легень

Гострий, колючий біль у всій грудній клітині, але може бути і однобічним чи поширюватися у міжлопаткову зону. Посилюється при глибокому вдиху, кашлі, чханні. При таких симптомах проконсультуйтеся з пульмонологом чи терапевтом.

Рефлюксна хвороба (при печії)

Пекучий/тиснучий біль за грудиною, може іррадіювати у спину. Зазвичай симптоми з'являються після прийому їжі, в лежачому положенні або при нахилах. При таких симптомах слід звернутися до гастроентеролога.

Панічна атака

Тиснучий біль у передній стінці грудини, може наростати. Супроводжується відчуттям тривоги, страху, тахікардією, дезорієнтацією.

Панічні атаки не несуть прямої загрози здоровʼю, але вони дуже ускладнюють життя. Тому якщо впізнали себе чи близьких - проконсультуйтеся з неврологом чи психотерапевтом.