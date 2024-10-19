Кардіо чи силові? Тренер назвав найкращі вправи для схуднення

Які вправи кращі для схуднення?

Юрій повідомив, що для схуднення потрібно та надважливо недоотримувати калорії, а тренування тут нідочого.

Але експерт зауважив, що силові вправи в комплексі з дефіцитом калорій працюють краще та зберігають м'язи.

"Але, якщо взяти 2 групи людей, одні будуть худнути лише шляхом дефіциту з харчування, а іншим окрім цього додати силові тренування, то в результаті навіть якщо обидві групи однаково кілограмів скинуть, то перші без тренувань за рахунок жиру і мʼязів, що нам вкрай не вигідно по багатьох показниках (втрачати мʼязи) то ті що з тренуваннями, за рахунок жиру, а мʼязи збережуть", - розповів фітнес-тренер.

За його словами, не має значення якими тренуваннями ви будете спалювати калорії - але для гарних форм і збереження мʼязів - силові вправи підійдуть ідеально.

"Для тренування серцевосудинної системи, більше підходять кардіо, тому я б рекомендував комбінувати і один і другий вид навантажень", - радить експерт.

Юрій розказав, що не варто зосереджуватись на тому, що зараз у вас є джерелом енергії жир (кардіо) чи запаси глікогену (силові).

"Для схуднення важливо, щоб був дефіцит калорій і цього достатньо, не забивайте собі голову зайвим", - резюмував він.

Що таке дефіцит калорій

Дефіцит калорій - це стан, коли ми споживаємо менше калорій, ніж споживає наше тіло. Калорії - це одиниці виміру енергії, які отримуємо з їжі та напоїв. Наш організм використовує цю енергію для підтримки фізіологічних функцій та активностей.

Першим кроком у створенні дефіциту калорій є визначення вашої денної норми калорій. Це можна зробити за допомогою калькулятора калорій. Норма калорій на день залежить від таких факторів, як ваш вік, стать, вага, рівень фізичної активності та цілей схуднення.