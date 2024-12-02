Кардіо чи силові? Названо найкраще тренування для схуднення

Кардіо та силові тренування: основи

Кардіо - це рівномірні фізичні навантаження, які можна виконувати тривалий час, наприклад, біг, швидка ходьба чи велотренажер.

це рівномірні фізичні навантаження, які можна виконувати тривалий час, наприклад, біг, швидка ходьба чи велотренажер. Силові тренування - вправи, що спрямовані на інтенсивне напруження м'язів, наприклад, присідання, робота зі штангою чи тренажерами.

Обидва типи тренувань підвищують добові енергозатрати організму та сприяють створенню дефіциту калорій, необхідного для схуднення.

Чому тренування не спалюють жир напряму?

Калорії спалюються під час будь-якої фізичної активності, але чи це будуть жири чи вуглеводи - не має значення. Організм обирає джерело енергії залежно від поточних потреб. При схудненні головне завдання - створити дефіцит калорій, адже без нього вага не зменшиться.

На додачу, тренування часто підвищують апетит, а витрачені калорії легко компенсуються одним десертом. Тому без дієти сподіватися на одні лише тренування - марно.

Головне завдання тренувань при схудненні

Фізичні вправи під час дефіциту калорій потрібні не для спалювання жиру, а для збереження м'язової маси. При нестачі енергії організм може почати руйнувати м'язи, адже вони витрачають більше калорій, ніж жирова тканина (13 ккал на добу проти 4 ккал на 1 кг).

Результат втрати м'язів - це "схуднення", яке перетворює тіло на кістяк із залишками жиру. Тож завдання тренуванm сигналізувати організму, що м'язи потрібні.

Що краще зберігає м'язи?

Для збереження м'язів найефективніше силове тренування, адже воно:

Залучає в роботу найбільшу кількість м'язових волокон.

Стимулює організм зберігати активну тканину навіть за умов дефіциту калорій.

Кардіо теж може бути корисним, але воно менш ефективно для підтримки м'язової маси.

Висновок

Якщо твоя мета - схуднення, поєднуйте силові тренування з дієтою для створення дефіциту калорій.

для створення дефіциту калорій. Використовуй кардіо як додаткове навантаження для підвищення витрат енергії.

Найкраще тренування - те, що допомагає вам почуватися добре і працює на довгостроковий результат.

І головне: не наділяйте тренування "жироспалюючими" магічними властивостями. Схуднення - це про баланс калорій і збереження здоров'я.