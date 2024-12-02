Кардіо чи силові? Названо найкраще тренування для схуднення

У світі фітнесу давно побутує думка, що для схуднення найкраще підходить кардіо. Але наукові факти спростовують цей міф. Яке ж тренування дійсно працює ефективніше, коли ви хочете позбутися зайвих кілограмів?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Обидва типи тренувань підвищують добові енергозатрати організму та сприяють створенню дефіциту калорій, необхідного для схуднення.
Калорії спалюються під час будь-якої фізичної активності, але чи це будуть жири чи вуглеводи - не має значення. Організм обирає джерело енергії залежно від поточних потреб. При схудненні головне завдання - створити дефіцит калорій, адже без нього вага не зменшиться.
На додачу, тренування часто підвищують апетит, а витрачені калорії легко компенсуються одним десертом. Тому без дієти сподіватися на одні лише тренування - марно.
Фізичні вправи під час дефіциту калорій потрібні не для спалювання жиру, а для збереження м'язової маси. При нестачі енергії організм може почати руйнувати м'язи, адже вони витрачають більше калорій, ніж жирова тканина (13 ккал на добу проти 4 ккал на 1 кг).
Результат втрати м'язів - це "схуднення", яке перетворює тіло на кістяк із залишками жиру. Тож завдання тренуванm сигналізувати організму, що м'язи потрібні.
Для збереження м'язів найефективніше силове тренування, адже воно:
Кардіо теж може бути корисним, але воно менш ефективно для підтримки м'язової маси.
І головне: не наділяйте тренування "жироспалюючими" магічними властивостями. Схуднення - це про баланс калорій і збереження здоров'я.
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