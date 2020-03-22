Карантин в Украине: как жители смогут получить оплачиваемый больничный

Карантин в Украине введен из-за угрозы распространения коронавируса и многих работников отправили на удаленную работу из дома и в вынужденный отпуск. Многие украинцы озадачились вопросом, как будут выплачивать больничный в условиях карантина из-за коронавируса.

Как рассказала руководительница Фонда Социального страхования Елена Дума на брифинге в Кабинете министров Украины, условия выдачи больничных в условиях карантина немного изменились. Она отметила, что все больничные будут оплачены тем работникам, которые имеют больничные листы от врача-инфекциониста или лечащего врача.

В Украине ввели особый порядок выдачи больничных – его могут оформить тем, кто находится в больнице, а также тем, кто находится в самоизоляции, но под присмотром врачей. Всем работникам, которые попадают в эти категории, оплатят больничные с первого и до последнего дня отсутствия на работе.

Если у работника заболел ребенок в возрасте до 14 лет, то больничный оплачивается одному из родителей, как и ранее – с первого до 14 дня. Если ребенок в возрасте до 14 лет находится в стационаре, то такой больничный оплачивается полностью.

Всем, кто заболел в период карантина и получил больничный от лечащего врача, будут оплачивать 50% от его заработка.

Для тех, кто заболел во время карантина, будут действовать такие же правила, как и ранее. Фонд оплатит больничный с шестого дня заболевания и до полного выздоровления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запустят услугу оформления больничных листков онлайн и объясняли, как это будет работать.