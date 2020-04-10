Карантин в Украине: самая зараженная область полностью закроется

Черновицкая область полностью закрывается (Коллаж РБК-Украина)

В Черновицкой области зафиксировано самое большое количество больных с COVID-19

Карантин в Украине введен с целью недопущения распространения коронавируса по стране. Первый инфицированный COVID-19 был обнаружен в Черновицкой области в начале марта и через несколько недель он полностью выздоровел. Однако за месяц ситуация в области стала самой сложной и по состоянию на утро 10 апреля, в Черновицкой области зафиксировано 366 случаев заболевания.

За один день прирост инфицированных составил 76 человек и это является антирекордом в Украине. 9 апреля в больницах от COVID-19 скончалось три пациента, у двух коронавирус был подтвержден лабораторно, у третьего - под подозрением.

"Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали", - сообщил председатель Черновицкой обладминистрации Сергей Осачук.

Он анонсировал ужесточения карантина и введение особого режима в области на ближайшие выходные. В частности, по словам Осачука, с 13:00 субботы, 11 апреля и до 6:00 понедельника, 13 апреля, в области полностью закрываются все магазины, в том числе и продуктовые, а всех жителей просят оставаться дома. Работать будут только АЗС, и обслуживание будет только для работников государственных служб.

"В отличие от предыдущих выходных, за которые я хочу вам в который раз сказать спасибо, что вы послушались и остались дома, на следующих выходных – суббота и воскресенье, с 13:00 не будут работать все магазины. Продуктовые магазины также не будут работать. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, служб спасения и Национальной полиции", - отметил Осачук.

Черновицкая область уходит на жесткий карантин

Подобный карантинный режим вводят также в городе Олешки Херсонской области. Там закроют все торговые точки с 11 утра 11 апреля до 6 утра 13 апреля. Как сообщил голова Олешек Дмитрий Воронов, жители не могут покидать свои дома без крайней необходимости, а город будет полностью закрыт на въезд и выезд.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МВД Арсен Аваков рассказал, когда в Украине закончится карантин.