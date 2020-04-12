Карантин в Украине: в Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы

Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля в условиях усиленного карантина из-за коронавируса. Украинские церкви призывали верующих не ходить в храмы для освящения вербы и пояснили, как каждый желающий может это сделать дома, и не подвергать себя риску заболеть COVID-19.

При этом в центре Ровно в Свято-Вознесенском соборе УПЦ МП прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантинные ограничения. На освящение пришло много людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок, или с припущенными масками на лице.

В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы (фото: charivne.info)

Кроме того, масок не видно и на лицах священнослужителей. Об этом сообщает местное издание "Чарівне".

Стоит отметить, что из-за карантина на праздники в храмах одновременно разрешается пребывать не более 10 людям. При этом на верующих должны быть надеты маски, они должны соблюдать дистанцию. Это должны также контролировать правоохранители.

Напомним, что во Львове причащение прошло с громким скандалом из-за нарушения правил карантина. Священник возле церкви причащал местных жителей из одной ложки.

Мы также писали о том, что доктор Комаровский резко высказался о церкви и Пасхе. По его словам, часто рациональные аргументы для верующих не срабатывают, и тогда в ситуацию должна вмешаться СБУ.