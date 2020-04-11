Карантин в Украине: как правильно дезинфицировать велосипед после прогулки

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса по стране. С 6 апреля власти усилили карантинные меры и ввели строги ограничения. Во многих городах остановлено метро, а городской транспорт перевели в режим перевозок только тех пассажиров, которые работают для обеспечения жизнедеятельности страны. Это привело к тому, что многие украинцы пересели на велосипед.

Медики напоминают, что за чистотой "железного" друга надо следить также тщательно, как и за чистотой рук, так как коронавирус может оставаться на поверхности велосипеда. Как правильно дезинфицировать индивидуальное средство передвижения, рассказали в передаче "Ранок з Україною".

Как объяснил врач Борис Скачко, вирус может находиться на раме, руле, седле или колесах велосипеда. Избавиться от него достаточно легко – достаточно помыть транспортное средство водой с мылом.

Киевлянка Екатерина Царелунга рассказала, что дезинфицирует после каждой прогулки свой велосипед, а также велосипед младшей сестры.

"Промываю его, дезинфицирую. Берешь ведро, наливаешь в него воду, берешь дезинфектор, добавляешь, берешь мочалку и протираешь", - рассказала киевлянка.

Для дезинфекции подойдет обычная бытовая кухня и средства для уборки кухни или ванной комнаты. Ручки на руле можно обработать отдельно дезинфектором.

Медики отмечают, что обрабатывать "железного" друга стоит не только после прогулки, но и до нее, а ручкам уделять особое внимание.

"Перед использованием вам нужно дезинфицировать ручки или те части, которых вы будете касаться. После того, как обработаете их антисептиком, лучше протереть их еще насухо и велосипед будет стерильными", – рассказал врач Борис Скачко и добавил, что во время поездки маска должна присутствовать обязательно.

"При физической активности увеличивает трафик воздуха в дыхательной системе, и вероятность подхватить коронавирусную инфекцию. Вдох через рот сразу провоцирует попадание вируса в трахею и легкие", – объяснил Скачко.

Использовать велосипеды нужно только при крайней необходимости, например, чтобы съездит в аптеку или магазин. Держать велосипед лучше всего в гараже, а не в квартире.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун дала советы о том, как избежать проблем с кожей после частого мытья и использования антисептиков.