Карантин в Украине могут продлить: что известно

Карантин в Украине из-за коронавируса установили 12 марта на внеочередном заседании Кабмина. Он должен продлиться до 3 апреля, но есть вероятность, что его продолжат. Такое мнение озвучил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Карантин действует до 3 апреля, но мы будем рассматривать это решение и думать продолжать его дальше или нет", - отметил Ляшко.

По его словам, продолжение карантина будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины с учетом количества заболевших на территории страны ЕС и стран соседей.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал видеообращение, в котором призвал украинцев воздержаться от поездок не только за границу, но и между городами Украины. При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию.

Как мы ранее писали, с 12 марта по 3 апреля в Украине закрыты все школы, детсады, университеты. Также не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия (более 200 человек). Кроме того, в Черновцах и Радомышле введен режим ЧС регионального уровня - закрыты рынки, ограничено движение общественного транспорта.

В Украине по состоянию на 16 марта зарегистрировано пять подтвержденных случая коронавируса, один из них - летальный.