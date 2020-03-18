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Карантин в Украине могут продлить: эпидемия будет длиться несколько лет

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 18:56
Карантин в Украине могут продлить: эпидемия будет длиться несколько лет
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине пока не продлили до лета

Карантин не продлили до лета, но его длительность может измениться, если эпидемическая ситуация в стране и в Евросоюзе будет опасной. Жертв коронавируса в Украине и в мире становится все больше, а медики и власти рассматривают ограничительные меры больше как подготовительные к настоящей эпидемии вирусного заболевания.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что карантин не продлили до лета, но сроки его продолжительности могут увеличиться.

"Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Евросоюза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время, мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", — сказал он.

Он добавил, что о возможности продления карантина Минздрав будет просить Кабмин ближе к дате завершения действующего срока карантина.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости для Украины еще впереди, если не придерживаться карантина. Но большого всплеска заболеваемости может и не быть – пока для этого все делается, считает директор Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского Виктория Задорожная.

По мнению врача-инфекциониста Татьяны Озеровой, эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года. На спад заболевание может пойти, когда переболеет большинство.

"Когда переболеет большинство людей, тогда появится иммунная прослойка. То есть, у определенного числа людей будут антитела, и они не будут распространять вирус на уязвимые слои населения. В Китае инфекция идет на спад не потому, что вирус стал менее агрессивным, у них больше число переболевших. Поэтому там темпы распространения снизились. У нас то же самое будет, а вот когда – никто пока не может сказать", – говорит инфекционист.

Напомним, президент Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, заявил, что пандемия коронавируса в мире может продолжаться в течение двух лет. По его прогнозу, в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и получит иммунитет.

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