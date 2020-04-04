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Карантин приведет к распространению еще одного опасного заболевания: ученые

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 15:27
Карантин приведет к распространению еще одного опасного заболевания: ученые
Карантин из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Карантин станет причиной массового ожирения среди самоизолировавшегося населения планеты

Карантин из-за коронавируса помогает людям ограничить контакты с людьми и снижает риск подхватить инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. При этом постоянное пребывание дома снижает активность человека, что приводит к низкому расходу потребляемых калорий. В свою очередь фактор стресса заставляет людей потреблять вредную пищу еще больше. Мнение о том, что по окончании карантина человечество будет бороться с ожирением, высказала британский диетолог Дженнифер Оберт.

Из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, человечеству грозит массовое ожирение. Об этом предупреждают диетологи, которых цитирует Daily Mail.

К примеру, британский диетолог Дженнифер Оберт подсчитала, что сейчас находящиеся на карантине люди, сжигают на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Кроме того, люди находятся в состоянии стресса, который "заставляет" есть нездоровую пищу.

Сохранить прежний вес будет крайне сложно, согласны специалисты Британского фонда питания. Они уверены, что ожирение неизбежно, если люди перестанут заниматься спортом на карантине. Более того, лишний вес грозит и детям, так как сейчас вместо прогулок с друзьями родители чаще предлагают своим чадам сладкое или другую вредную пищу.

Чтобы избежать проблем с весом специалисты советуют придерживаться режима дня, сбалансировано питаться, лучше качественными продуктами, и регулярно заниматься спортом.

Напомним, ранее врачи заявили о том, что витамины могут вызывать рак.

Ранее мы также писали, что ученые назвали топ-9 продуктов, защищающих от рака и диабета.

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