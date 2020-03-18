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Карантин в Киеве: студентам объявили о важном решении

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 11:34
Карантин в Киеве: студентам объявили о важном решении
Студенты поедут домой (Коллаж РБК-Украина)

Из-за вспышки коронавирусастудентов в Киеве, хотят отправить по домам

Карантин в Киеве из-за коронавируса ввели 12 марта. В результате закрылись все образовательные заведения и детские сады. В столице хотят закрыть все общежития и отправить всех студентов по домам. С такой инициативой выступила Киевская городская государственная администрация, сообщает заместитель главы КГГА Николай Поворознюк.

По его словам, молодые люди воспринимают карантин, как каникулы, а не серьезную меру. Поэтому нужно отправить молодых людей домой.

"Сегодня принято на комиссии поручение руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", – сказал он.

Кстати, ранее Николай Поворознюк сообщал, что во время карантина учебный процесс в образовательных заведения Киева будет проходить дистанционно. Также было принято решение перенести пробное внешнее независимое оценивание до окончания ограничительных мер.

Напомним, карантин в Киеве будут действовать с 12-го по 3 апреля. Кроме приостановки учебного процесса в учебных заведениях всех форм собственности, столичные власти также запретили в городе массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничили проведение спортивных мероприятий, закрыли кинотеатры, театры, музеи, спортклубы и салоны красоты.

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