Карантин в Киеве: где в столице провериться на коронавирус

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта. Многие украинцы обеспокоены тем, что же делать в случае возникновения похожих симптомов на COVID-19. В сети сообщили, где в Киеве можно пройти тест на коронавирус и указали список медицинских учреждений. Об этом написал Мустафа Найем на своей Facebook-странице.

Также он отметил, что все тесты являются абсолютно бесплатными.

"Моем руки. Избегаем мест большого скопления людей. А в случае каких-либо подозрений спокойно проходим бесплатный тест. Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и Бесплатно!" – написал Найем.

7 базовых больниц Киева с имеющимся экспресс-тестами на выявление коронавируса:

Александровская клиническая больница г. Киева;

Киевская городская клиническая больница № 4;

Киевская городская клиническая больница № 9;

Киевская городская детская клиническая больница № 1;

Киевская городская детская клиническая больница № 2;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Кстати, власти Киева ранее обещали, что всего в столицу привезут 5 тысяч тестов.

Кроме Киева, первые экспресс-тесты на коронавирус получили в больницах Житомира, Тернополя, Днепра, Винницы, Ровно, Львова и Запорожья. Как отметили в МОЗ, на данный момент в Украине есть 19 600 экспресс-тестов и сейчас продолжается прием заказа на закупку тестов для других областей.