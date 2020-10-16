Капельницы подсвечивают телефонами: стало известно об "ужасах" больниц Харькова

В Харьковской области больницы, которые принимают коронавирусных больных, практически заполнены. Люди лежат на койках в коридорах, а капельницы подсвечивают мобильными телефонами. О таких медицинских ужасах рассказала на своей Facebook-странице Яна Колпакова.

Женщина отметила, что больные с воспалением легких ходят в туалет в палаты к другим больным, а свет в коридоре отстутствует. Из-за этого пациенты подсвечивают капельницу медсестре с помощью смартфона.

"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном", - написала Яна.

Женщина возмутилась, почему не открываются инфекционные отделения в других больницах, неужели врачи надеются ставить двухъярусные кровати.

В больницах Харькова полный коллапс (фото: facebook.com/yana.kolpakova.96)

В комментариях люди возмутились этой ситуацией и выразили свой гнев.

Ужас!

Я лежала в этом отделении месяц тому назад. Уже тогда в отделении не хватало мест, доставляли кровати в палаты. А теперь еще хуже. Это не говоря об условиях. Старые панцерные кровати, о горячей воде можно только мечтать, еду, которую приносят из дому хранить негде, холодильника нет, а больничная еда- это баланда. О дезинфекции в палатах можно только мечтать, ее делали только тогда когда поднимали скандал.

Як показує хроніка останніх тижнів, шансів не померти від страшної недуги більше у тих, хто не потрапив до лікарні.

Как мы сообщали ранее, в Киевской городской больнице заполнены все места для зараженных коронавирусом.