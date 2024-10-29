"Канєшно" та "дєвочки": як легко замінити типові суржики-паразити

Суржик - це невід'ємна частина мовлення багатьох українців, яка, проте, часто засмічує мову та заважає звучати їй природно. І багато слів використовується, бо люди не знають правильно відповідника, наприклад: "канєшно", "получається" та "дєвочки"

Як замінити суржики "конєшно" та "получається", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та викладача Олександра Авраменко у каналі на YouTube .

Авраменко зазначає, що боротися з суржиком важко, бо він роками вкорінювався у мовлення. Особливо багато таких слів можна почути в повсякденних розмовах.

"Сьогодні будемо боротися із суржиком. Одним із найпоширеніших є суржикове слово "получається". Уникайте цього слова і кажіть "виходить", - радить мовознавець.

Він наголошує, що слово "канєшно" потрібно замінити на "звичайно" або "звісно".

Також філолог зазначив, що не можна використовувати слово "дєвочки" - правильно сказати "дівчатка".

"І ще третій момент - "не дивлячись на мову". Коли ми не беремо чогось до уваги, то слід сказати "не зважаючи на" або "попри". "Не дивлячись" ми вживаємо тоді, коли не спрямовуємо на щось свій погляд, наприклад, "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор", - каже Авраменко.

Він порадив шукати відповідники до слів, які звучать неприродньо для української мови та зазначив, що це не так вже й складно.

"Не зважаючи на мову, дівчатка, у вас все одно все вийде" - резюмував мовознавець.