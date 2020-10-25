Кандидат от ОПЗЖ устроил драку на участке: пришлось вызывать скорую

Местные выборы проходят по всей стране сегодня, 25 октября. При этом не обходится без скандалов и драк. В селе Рыжов Чудновского района Житомирской области на участке № 181189 произошла драка между кандидатом в депутаты областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константином Чарпицьким и членами УИК.

На место инцидента приехала полиция и карета скорой помощи, поскольку одной участнице УИК стало плохо. Об этом сообщает наблюдатель "ОПОРЫ".

Наблюдатель рассказал, что на участке на 79 избирателей приехал Константин Чарпицький и заявил, что происходят какие-то нарушения. При этом он начал вмешиваться в избирательную документацию.

Он начал осматривать участок, и ему все не нравилось. Чарпицький подошел к сейфу и ему не нравилось, что печать находилась в сумке главы комиссии, который положил ее в сейф. Когда он подошел к протоколам, то ему не понравилось, как они лежат.

Комиссия ему помешала и началась потасовка. После чего члены комиссии вызвали полицию. Пока ехала полиция, то одной участнице УИК стало плохо. Местный фельдшер оказала ей первую помощь, но все же была вызвана "скорая".

На сайте ЦИК указано, что Константин Черпицкий является директором ООО "Стар Пак Премиум", и проживает в Киеве.

Напомним, редакция Styler собрала лучшие курьезы на местных выборах за сегодня.

Мы также писали о том, как родители Владимира Зеленского ответили на его опрос.